Esta es la ganadora de 'The Floor' en TVE tras un reñido duelo final por los 100.000 euros de premio

Tras ocho programas siendo el programa líder de los miércoles, 'The Floor' ha dicho adiós a su segunda temporada, la primera en TVE, con su gran final en la que Chenoa ha proclamado al nuevo ganador del concurso que toma el relevo de Mireia Gil, la ganadora de su primera edición en Antena 3.

Solo 13 concursantes continuaban en pie y tan solo uno se podía llevar el premio final de 100.000 euros. Alejandro Céspedes llegaba al último programa de 'The Floor' como el líder del tablero con 49 casillas, casi la mitad del mismo. Pero Ana Valeria le seguía de cerca con las emociones a flor de piel y los nervios por los aires.

Solo quedaban seis casillas independientes y las decisiones de cada uno iban a ser clave: un movimiento en falso podría cambiarlo todo. La competencia se intensificaba y nada estaba escrito en este último programa de 'The Floor'.

Mercedes, ganadora de 'The Floor'

Tras una intensa noche, Mercedes conseguía llegar al último duelo de la noche con 97 casillas y la categoría de "tenistas". Y en el último duelo se enfrentaba a Edgar, que defendía la casilla de "MasterChef". Y como podía elegir la categoría con la que jugar, Mercedes se decantaba por la de tenistas.

Tras los últimos 12 duelos y un apasionante cara a cara entre Mercedes y Edgar, era ella la que conseguía ganar a pesar de ir por detrás en buena parte del enfrentamiento. "Me he quedado sin palabras", reconocía tras completar el duelo y hacerse con todo el tablero de 'The Floor' con las 100 casillas del programa.

De esta manera, Mercedes se hace con los 100.000 euros del premio en esta primera edición de 'The Floor' en TVE. Un dinero que la concursante tiene claro en qué gastará. "Me gustaría invertirlo en los estudios de mis hijos y nos gustaría hacer un viaje a los 4, la ruta 66", avanzaba Mercedes sobre lo que hará con el premio.

"¡Punto, juego, set y partido!", pronunció la administrativa de 44 años en clara alusión al tema del tennis con el que había conseguido llevarse los 100.000 euros. "¡Chicos, haced las maletas que nos vamos de ruta!", exclamaba a su familia.

Con este último programa, 'The Floor' concluye su andadura en TVE tras haber sido el concurso quiz más competitivo en el prime time de La 1 en los últimos 23 años, y a falta de la final promedia un 12,1%, 1.054.000 seguidores y cerca de 3 millones de espectadores únicos, con récord en su última emisión (13,2%).