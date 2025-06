El pronunciamiento de David Cantero sobre María Casado tres meses después de su despido de Mediaset

David Cantero y María Casado formaban uno de los tándems más queridos de la televisión mientras estuvieron juntos al frente de 'Informativos Telecinco'. De hecho, el abandono de Mediaset por parte del presentador, hace tres meses, dejó a su compañera completamente rota, poniendo de manifiesto la excelente relación que tenían.

Ambos siempre mostraron una enorme complicidad ante las cámaras, y también fuera de ellas, como ha dejado patente el periodista en su última foto publicada en redes sociales donde, además, le ha dedicado unas preciosas palabras. "Hoy hace justo tres meses de mi partida y estaba buscando alguna foto con María para la ocasión, hasta que me he encontrado con esta tan divertida e insólita", ha empezado escribiendo David Cantero en su perfil de Instagram.

Las emotivas palabras de David Cantero a María Casado: "Te echo de menos"

Junto al texto, el comunicador ha compartido una foto de ambos durante un divertido momento, pero no en su etapa en 'Informativos Telecinco', sino que se trata de una instantánea de hace más de 20 años, durante su época en TVE. "Como siempre que nos juntamos haciendo 'tontás'… Te echo de menos meloncilla, ¡con pocas personas me he reído tanto como contigo!... Está claro que 'sin hilos yo no me sé mover, puedo saltar y hasta correr…'", termina su publicación el que fuera presentador de Mediaset.

La marcha de David Cantero, a principio del pasado mes de marzo, fue muy sorprendente. Y, hasta días más tarde, no se conoció los motivos de su marcha. Fue él mismo el que desveló que Mediaset buscaba abaratar costes. "Una persona con menos experiencia es más barata y moldeable", confesó entonces. Aunque Telecinco quiso mantenerlo los fines de semana con reducción de jornada y de sueldo, el periodista decidió que era el momento de decir adiós, para disgusto de su compañera y amiga María Casado, quien no pudo reprimir las lágrimas en su primer informativo sin él.