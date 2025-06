David Broncano sufre otro plantón de última hora en 'La Revuelta' y Miren Ibarguren tiene que acudir en solitario

David Broncano sufrió una nueva baja entre sus invitados de 'La Revuelta' este jueves cuando recibió a Miren Ibarguren para presentar 'Los sin nombre', su nueva serie de Movistar Plus+. Y aunque la actriz omitió explicar que su compañera Milena Smith había cancelado su visita en el último momento, el presentador no dudó en compartirlo con el público y pedir explicaciones a su invitada.

Nada más encontrarse con el presentador en plató, antes de tomar asiento en el sofá, la actriz sorprendió al humorista con una exigencia que no tardó en frenar. "Necesito que me pongas el tráiler de la serie porfa", sugirió Ibarguren, esperando poder mostrar el avance de su nueva serie de Movistar Plus+ antes de comenzar la charla con el de Jaén.

"No se puede tan pronto", contestó de forma tajante David Broncano, aludiendo a todo tipo de excusas entre risas para no adelantar ese tramp de la entrevista. "Me han dicho que era mejor pronto que tarde", replicó rápidamente Miren Ibarguren recordando algo el consejo que le habían dado antes de salir al escenario. "Tenemos una escaleta muy férrea y llevamos solo diez minutos de entrevista, no se puede", insistió el humorista.

Toquemos madera si acierta Miren cuánto vamos a durar en TVE 🤞🏻#LaRevuelta pic.twitter.com/dOsUgKmL3v — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 26, 2025

"Pues me han engañado en camerino", sentenció la protagonista de 'Los sin nombre' al ver que no iba a conseguir su propósito. "Sin el trailer no te puedo enseñar el regalo, te he traído otro por si lo quieres ver antes", subrayó la invitada en un intento de ablandar Broncano que no tardó en surtir efecto. "Bueno venga ponemos el tráiler y luego otra vez, avisad a Televisión Española de que se rompe la normativa que nos pasó Pedro Sánchez, no le gusta lo de los dos tráiler", bromeó el presentador.

Fue entonces cuando David Broncano destapó la ausencia de última hora que se había producido en la entrevista de este jueves. "Qué ha pasado con Milena Smith? ¿Veníais las dos no?", preguntó el humorista al ver que Miren Ibarguren no pensaba aclarar ante la audiencia que se trataba de una entrevista a dúo fallida. "Veníamos las dos pero se ha puesto mala", contestó algo cortante la actriz.

Y ante la insistencia del humorista de conocer el motivo médico de su ausencia, la intérprete terminó frenando en seco al presentador. "No voy a contar nada, pero se ha puesto mala de la barriga, nada grave", resolvió la protagonista de la nueva ficción de Movistar Plus+ sin dar más detalles de la indisposición de su compañera de pantalla. "Es maravillosa y es mi compañera en la serie", terminó añadiendo.