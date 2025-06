Avance de 'Sueños de Libertad', capítulo 333 del viernes 20 de junio: El juego sucio de Gabriel

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento convulso con la llegada de Gabriel de La Reina, la caída de María que le ha dejado en silla de ruedas así como la aparición de Cristina, que ha puesto patas arriba la vida de Irene y de don Pedro.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel parece haberse ganado en poco tiempo a los De La Reina. Sin embargo, Pelayo no terminaba de fiarse de él y dejaba caer a Marta que sospecha de sus verdaderas intenciones. Tras ello, el marido de Marta no dudaba en investigar al sobrino de Damián y ella optaba por reunirse con él para pedirle explicaciones.

Mientras, Digna le comunicaba a don Pedro quién es Gabriel y cuál es su relación con Damián. Por su parte, Joaquín empezaba a sospechar sobre Irene pues piensa que le mintió acerca de la noche que se quedó dormido en el despacho. Y Gema se comprometía a ayudar a su marido para dar con la verdad de todo. Por su parte, Irene decidía hablar con Digna y confesarle que Cristina es su hija y le mostraba su enfado hacia su hermano don Pedro por haberle ocultado el paradero de la joven. Y tras ello, Digna no dudaba en hablar con su recién marido para tratar de conocer su versión de los hechos.

En casa de los De La Reina, María seguía empeñada en convencer a Andrés de que no vuelva a su trabajo en la fábrica y se dedique íntegramente a ayudarla a ella. Algo que Damián no está dispuesto a permitir y decidía amenazar a su nuera con internarla en una residencia si trata de seguir interfiriendo en la vida de su hijo. Pero María se negaba y no dudaba en hablar con Andrés, que molesto se mostraba en contra de su padre.

Paralelamente, Begoña se mostraba completamente desolada con Luz al sentirse completamente rota y sola tras su ruptura con Andrés. La doctora le dejaba claro que ella le va a apoyar siempre. También Gema le pedía ayuda a su cuñada para que le acompañe a una visita a un cardiólogo en Madrid muy preocupada por su estado de salud.

Marta le comunicaba a su primo Luis una gran noticia para todos en la fábrica: Cobeaga ha elegido finalmente a Perfumerías de La Reina para sacar la fragancia de su próxima colección. Tras ello, el propio Cobeaga llegaba a las Perfumerías de La Reina para empezar el proceso de creación del perfume y conocía a Pelayo.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 333 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 20 de junio? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 333 de 'Sueños de Libertad' del viernes 20 de junio

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel no tarda en darse cuenta de la tensión que existe entre Damián y Tasio y no duda en pensar que este conflicto tan evidente entre padre e hijo podría ser beneficioso para él y que puede utilizarlo en un futuro.

Mientras, Begoña trata de convencer a Andrés de que lo mejor para María es internarla en una residencia de lujo pero él no duda en seguir defendiendo a su mujer. La relación entre ambos continúa demostrando síntomas de debilidad, lo que provoca satisfacción en María.

Asimismo, Gabriel también conoce a Irene y no duda en aprovechar la ocasión para tratar de obtener información valiosa para sus planes. Mientras, Gema también decide actuar y habla con Irene para confirmar si oculta algo sobre la noche en la que supuestamente Joaquín se emborrachó pero la secretaria no está dispuesta a que puedan acusarla de algo.

Pelayo le pide a Marta que le acompañe a una cacería pues al evento acudirá la gente más poderosa del país y es la ocasión perfecta para tratar de ascender políticamente y aunque no le apetece ella accede. Por otro lado, Gema se muestra decepcionada con Luz por no haber aparecido para su cita con el cardiólogo y pide explicaciones a la doctora y ella les confiesa a Joaquín y a ella su gran problema.

Tras pillarla junto a Cristina, Digna no duda en tratar de convencer a Irene de que su hermano don Pedro lo único que hizo cuando la separó de la niña fue pensando en el bien de ambas tratando de protegerla. Paralelamente, Digna no duda en encararse con Damián por haber buscado a Cristina. Finalmente, Gabriel se pone en contacto con Salcedo para advertirle de una recogida de materiales por parte de los De La Reina para sabotearlo.