Avance de 'Sueños de Libertad', capítulo del jueves 19 de junio: María, amenazada y la sospecha sobre Gabriel

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento convulso con la llegada de Gabriel de La Reina, la caída de María que le ha dejado en silla de ruedas así como la aparición de Cristina, que ha puesto patas arriba la vida de Irene y de don Pedro.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', pese a la insistencia de María, Raúl se mostraba decidido a marcharse de la casa de los De La Reina y dejar su puesto como chófer. No obstante, Andrés trataba de convencerle de que se replantee su decisión y le dejaba claro que él le va a dar una segunda oportunidad. Tras ello, él accedía a quedarse y se comprometía a no volver a tener malentendidos.

Irene no para de pensar en el regalo de Joaquín y decidía hablar con don Pedro contándole las sospechas de que cree que ha descubierto que le hicieron creer que se había emborrachado. Y tras ello, Carpena, optaba por invitar a Joaquín a la cena del Círculo de Empresarios con la esperanza de poder recuperar su confianza.

En la cantina, Chema trataba de convencer a Tasio de que utilice su posición y le presente a los De La Reina para conseguir vender enciclopedias en la colonia y en la fábrica. Pero el marido de Carmen se negaba a ayudarle al sentirse cada vez más desplazado en su familia. Y en la casa cuna, Claudia se mostraba completamente al límite pues no puede con toda la carga de trabajo y le pedía ayuda a Fina.

Después de su conversación con Begoña, Damián teme que Andrés vuelva a estar de por vida lamentándose por ayudar a María y le exigía que vuelva a retomar sus labores en la empresa pues considera que tiene que recuperar su vida y no perderse a sí mismo. Mientras, Joaquín les comunicaba a Digna y Luis la existencia de Gabriel dejándoles descolocados, sobre todo Digna que no entiende como Damián pudo ocultar la existencia de su hermano.

Gabriel volvía a casa de los De La Reina y Damián descubría que ya sabe que Tasio es su hijo. Allí además el sobrino conocía a Julia y accedía a quedarse unos días. Asimismo, Gabriel conocía a María, que no duda en advertirle de los peligros de juntarse con los De La Reina. Finalmente, Andrés empezaba a pensar en lo que está desperdiciando por ayudar a María y aunque le decía a Begoña que es su razón de vivir, ella dejaba entrever que está dispuesta a olvidarse de él.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 332 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el jueves 19 de junio? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 332 de 'Sueños de Libertad' del jueves 19 de junio

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel parece haberse ganado en poco tiempo a los De La Reina. Sin embargo, Pelayo no termina de fiarse de él y le deja caer a Marta que sospecha de sus verdaderas intenciones. Tras ello, el marido de Marta no duda en investigar al sobrino de Damián y ella opta por reunirse con él para pedirle explicaciones.

Mientras, Digna le comunica a don Pedro quién es Gabriel y cuál es su relación con Damián. Por su parte, Joaquín empieza a sospechar sobre Irene pues piensa que le mintió acerca de la noche que se quedó dormido en el despacho. Y Gema se compromete a ayudar a su marido para dar con la verdad de todo. Por su parte, Irene decide hablar con Digna y confesarle que Cristina es su hija y le muestra su enfado hacia su hermano don Pedro por haberle ocultado el paradero de la joven. Y tras ello, Digna no duda en hablar con su recién marido para tratar de conocer su versión de los hechos.

En casa de los De La Reina, María sigue empeñada en convencer a Andrés de que no vuelva a su trabajo en la fábrica y se dedique íntegramente a ayudarla a ella. Algo que Damián no está dispuesto a permitir y decide amenazar a su nuera con internarla en una residencia si trata de seguir interfiriendo en la vida de su hijo. Pero María se niega y no duda en hablar con Andrés, que molesto se muestra en contra de su padre.

Paralelamente, Begoña se muestra completamente desolada con Luz al sentirse completamente rota y sola tras su ruptura con Andrés. La doctora le deja claro que ella le va a apoyar siempre. También Gema le pide ayuda a su cuñada para que le acompañe a una visita a un cardiólogo en Madrid muy preocupada por su estado de salud.

Marta le comunica a su primo Luis una gran noticia para todos en la fábrica: Cobeaga ha elegido finalmente a Perfumerías de La Reina para sacar la fragancia de su próxima colección. Tras ello, el propio Cobeaga llega a las Perfumerías de La Reina para empezar el proceso de creación del perfume y conoce a Pelayo.