'Valle Salvaje', avance del capítulo del lunes 5 de mayo: La decisión de Rafael que da un giro de 180º con Adriana

Tras sufrir un parón en su emisión el lunes por el gran apagón que afectó a toda España y el del jueves por el día del Trabajo, 'Valle Salvaje' regresaba este viernes a la parrilla de La 1. Lo hacía además adelantando de nuevo su horario a las 15:50 horas para ofrecer doble episodio.

A partir del próximo lunes 5 de mayo, 'Valle Salvaje' pasará a emitirse a las 16:50 horas después del primer bloque de 'La familia de la tele', que comenzará por fin con su gran desfile si nadie ni nada lo impide.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes se daba por vencida y aseguraba que la mujer que asesinó a su hermana será la que ocupe su lugar en Casa Grande y no lo soportaba.

Por su parte, Adriana no dudaba en reprocharle a Rafael y Úrsula que hayan llevado a Pedrito a cometer imprudencias. Tras ello, Úrsula le pedía a su prima que no es momento de discutir.

Por otro lado, Bárbara se interesaba por el estado de Leonardo tras su último incidente y él le aseguraba que está mucho mejor. Mientras, Matilde avisaba a Luisa de que ha decidido poner en venta la Casa Pequeña y que debería buscarse un empleo en otra parte.

Y Úrsula se comprometía a hablar con su tía para convencerla de que Luisa es útil en la Casa Grande. Después, Victoria comprobaba que poco a poco su sobrina está consiguiendo que todos caigan en sus redes. Aunque sigue sin poder hacerlo con Adriana.

Paralelamente, Luisa le decía a su amiga Adriana que no debe tener celos de Úrsula. También Rafael no dudaba en cuestionar a su amada por comportarse de manera infantil y le dejaba claro que él y su prima no están haciendo nada malo.

Por último, Julio decidía hablar con su hermano Rafael para preguntarle por su relación con Adriana y qué está pasando con Úrsula. Así, el hermano mayor le pedía a su hermano que tome partido entre Adriana y su prima por el bien de todos y decida si quiere terminar para siempre su relación con Adriana o quiere seguir con ella.

¿Pero qué va a pasar en los próximos capítulos de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el lunes 5 de mayo a partir de las 16:50 horas antes de 'La Promesa'?:

Avance del capítulo 160 de 'Valle Salvaje'

Mercedes y Victoria en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio le jura a su madre que hará que el duque pague por todo el daño que le hizo. Después, Matilde le deja claro a Atanasio que sabe todo lo que pasó por boca de Raimunda y le pide que no se deje llevar por la venganza. Tras ello, Atanasio no duda en preguntarle a José Luis si supo algo del niño que esperaba Raimunda

Por su parte, Adriana trata de decirle Julio que pueden hablar de lo que quieran pero su marido le deja claro que no está dispuesto a seguir escuchando de sus preocupaciones por Rafael.

Por otro lado, Irene se encara con Bárbara por tratar de engañarla y de mentirla al decirle que el pañuelo que apareció en la habitación de Leonardo no era de ella. Asimismo, Leonardo recibe una misiva que podría cambiarlo todo.

Mientras, Victoria le comunica a José Luis su decisión de que sus sobrinos e Isabel se trasladen a la Casa Grande para deshacerse de la pequeña y que por tanto, Matilde, Luisa y Raimunda se busquen la vida más allá del valle. Por su lado, Pedrito pilla a Luisa y a Alejo.

Finalmente, Úrsula le confiesa a Rafael que le parece un hombre muy interesante y él le responde de la misma manera. Y después, Rafael asegura que la Adriana de la que se enamoró le parecía alguien honesta y justa y que ha llegado el momento de romper su relación.