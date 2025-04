'Valle Salvaje', avance próximos capítulos del viernes 2 de mayo: Jarro de agua fría para Luisa y Adriana

Después de tener que sufrir un parón en su emisión este lunes por culpa del apagón masivo que dejó a toda España sin luz durante casi diez horas; 'Valle Salvaje' al igual que 'La Promesa' volverá a faltar a su cita con la audiencia este jueves 1 de mayo al ser festivo nacional por ser el Día del Trabajo.

En su lugar, La 1 ofrecerá triple sesión de cine. A las 15:50 horas emitirá la película "Lion" con Nicole Kidman y Dev Patel. Después, a las 17:45 horas emitirá la cinta "Ojalá fuera cierto" con Reese Witherspoon y Mark Ruffalo. Y finalmente, a las 19:15 horas llegará la película "Baila con la vida".

Para compensar este doble parón de 'Valle Salvaje', La 1 ha decidido ofrecer doble episodio de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga y Marco Pernas el próximo viernes 2 de mayo adelantando su horario de inicio a las 16:00 horas antes de que haga tándem con 'La familia de la tele' el lunes y vuelva a su horario habitual a las 16:50 horas.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria le dejaba claro a José Luis que la convivencia con su cuñada Mercedes es imposible porque es difícil renunciar al hombre con el que le gustaría casarse. Y después, la propia Victoria animaba a Mercedes a marcharse de su casa.

Por su parte, Leonardo le preguntaba a Rafael si permitirá que se quede como capataz de la Casa Grande si le promete que no volverá a excederse en sus obligaciones y no volverá a sufrir ningún incidente. Además dejaba claro que no puede volver con su padre.

Mientras, Irene no dudaba en cuestionarle a su tía Mercedes el motivo por el que María, la prometida de Leonardo se presentó en la fiesta de disfraces sin avisar y sin estar invitada. Y después, le preguntaba a Bárbara si está convencida de que nadie sabía lo de su relación con Leonardo. Paralelamente, Bernardo dejaba caer que quiere revelarle la verdad al joven pero Mercedes le decía que ni se le ocurra.

Raimunda volvía a encararse con su hijo por dejarse engañar por alguien que les arruinó la vida y Atanasio le decía que está muy equivocada. Después, Atanasio le explicaba a Matilde que tiene que contarle algo de suma importancia.

Finalmente, Úrsula seguía tratando de tener un bonito detalle con Adriana pero ella no está por la labor de tener una buena relación con su prima. Y Julio no dudaba en recriminarle su actitud hacia ella. Mientras, Úrsula seguía tratando de ganarse a Rafael.

¿Pero qué va a pasar en los próximos capítulos de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el viernes 2 de mayo a partir de las 16:00 horas antes de 'La Promesa'?:

Avance de los capítulos 157 y 158 de 'Valle Salvaje'

En los próximos capítulos de 'Valle Salvaje', Mercedes se da por vencida y asegura que la mujer que asesinó a su hermana será la que ocupe su lugar en Casa Grande y no lo soporta.

Por su parte, Adriana no duda en reprocharle a Rafael y Úrsula que hayan llevado a Pedrito a cometer imprudencias. Tras ello, Úrsula le pide a su prima que no es momento de discutir.

Por otro lado, Bárbara se interesa por el estado de Leonardo tras su último incidente y él le asegura que está mucho mejor. Mientras, Matilde avisa a Luisa de que ha decidido poner en venta la Casa Pequeña y que debería buscarse un empleo en otra parte.

Y Úrsula se compromete a hablar con su tía para convencerla de que Luisa es útil en la Casa Grande. Después, Victoria comprueba que poco a poco su sobrina está consiguiendo que todos caigan en sus redes. Aunque sigue sin poder hacerlo con Adriana

Paralelamente, Luisa le dice a su amiga Adriana que no debe tener celos de Úrsula. También Rafael no duda en cuestionar a su amada por comportarse de manera infantil y le deja claro que él y su prima no están haciendo nada malo.