'Valle Salvaje', avance capítulo del martes 13 de mayo: Victoria confiesa su asesinato y el fin de Adriana y Rafael

Tras la llegada de 'La familia de la tele', las series de la tarde de TVE están sufriendo retrasos en sus horarios. Y es que aunque se había asegurado que 'Valle Salvaje' arrancaría a las 16:50 horas, la realidad es que no lo ha hecho hasta las 17:10 horas tras comprobar que arrancar más tarde le beneficia a la ficción.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio terminaba llorando ante Matilde cuando ella le decía que está tan centrado en su venganza contra el duque que se está olvidando de todo lo que tiene en su vida y que su madre estaba pagando las consecuencias.

Julio comunicaba que Leonardo ha desaparecido y José Luis se ponía hecho un basilisco asegurando que ese muchacho no da más que problemas. Por su parte, Luisa le decía a Alejo que lo mejor es que se dejen de ver durante un tiempo si no quieren tener problemas acusando a Victoria de estar detrás de todo.

Por su lado, Mercedes se encaraba de nuevo con Victoria y le dejaba claro que su hermana era una dama y que ella nunca estará a su altura porque es una vulgar don nadie.

Mientras, Victoria le recordaba a Úrsula que ella llegó a Valle Salvaje con un objetivo y no lo está cumpliendo y que por tanto si no conquista a Rafael tendrá que volver a la corte con su padre. Por su lado, Rafael le pedía a Adriana hablar con ella de Úrsula y después Adriana no dudaba en preguntarle a su prima a qué ha venido al Valle.

Finalmente, Bernardo le preguntaba a Bárbara por Leonardo para saber si pasó algo con Leonardo para que ahora el joven haya desaparecido. Y por último, Matilde descubría que Raimunda se está tomando una medicación y se ponía en alerta.

¿Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el próximo martes 13 de mayo sobre las 17:10 horas antes de 'La Promesa' y tras 'La familia de la tele'?:

Avance del capítulo 165 de 'Valle Salvaje'

Mercedes y Victoria en 'Valle Salvaje'.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Úrsula le deja claro a su prima Adriana que Rafael le interesa igual que a cualquier mujer que esté soltera. Además no duda en decirle que igual que ella mejoró su vida casándose con un Gálvez de Aguirre como Julio pues ella quiere hacer lo propio con Rafael.

Tras ello, Úrsula aprovecha para meter mierda a Rafael sobre Adriana. Y la propia Adriana no duda en encararse con su amado para saber que es Úrsula para él y el le responde que es alguien con quien se divierte y se despeja pero ella tiene claro que le atrae. Tras ello, Rafael le pide que lo mejor es evitar cualquier tipo de contacto entre ellos.

Por su parte, Matilde no duda en decirle a Atanasio que ha perdido la cabeza por completo después de que él le reprochara que interrumpiera su reunión con José Luis. Y además le advierte de que una cosa es consumar una venganza y otra asesinar al duque.

Isabel casi pilla a Luisa y Alejo besándose y después Pedrito le confiesa que sabe un secreto y que le tiene que prometer que no dirá nada. Mientras, Bárbara le confiesa a Irene que es culpa suya que Leonardo haya desaparecido y alguien aparece en Valle Salvaje con noticias del joven.

Finalmente, Victoria le confiesa a Mercedes que ella fue quien asesinó a su hermana Pilara y que sintió placer al hacerlo.