'Valle Salvaje', avance del próximo capítulo del lunes 12 de mayo: El ultimátum de Victoria a Úrsula y una alerta

Tras la llegada de 'La familia de la tele', las series de la tarde de TVE están sufriendo retrasos en sus horarios. Y es que aunque se había asegurado que 'Valle Salvaje' arrancaría a las 16:50 horas, la realidad es que no lo ha hecho hasta las 17:10 horas tras comprobar que arrancar más tarde le beneficia a la ficción.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Matilde no dudaba en advertir a Atanasio de que piense bien lo que va a hacer porque si no está del todo seguro puede convertirle en un amargado e infeliz pero él le dejaba claro que no puede dar marcha atrás. Después, Atanasio le pedía a su madre Raimunda que se vaya.

Úrsula insistía en convencer a Rafael de que le acompañe a la feria y él aseguraba que supone que si podrá ir con ella. Mientras, los condes confesaban a Irene que Isolda lleva un tiempo decaída mientras Victoria cometía un error y la condesa no dudaba en comentarle a Mercedes que no para de meter la pata con ellos.

Por su parte, Pedrito le anunciaba a Adriana que va a ir con Úrsula a la feria pero ella se lo prohibía. Y tras ello, Adriana no dudaba en encararse con su prima por llevarse a su hermano sin su permiso provocando un nuevo enfrentamiento entre ellos.

Por otro lado, Leonardo desaparecía y volvía a alarmar a todos por si hubiera sufrido un nuevo desmayo en el campo. Tras ello, Julio pedía que por favor la noticia de la desaparición del joven no corriera como la pólvora por el Valle y mucho menos llegar a los condes.

Finalmente, Úrsula besaba a Rafael y Victoria exigía a José Luis que expulse a Mercedes de la casa pues era su culpa que haya cometido errores con los condes.

¿Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el próximo lunes 12 de mayo sobre las 17:00 horas antes de 'La Promesa' y tras 'La familia de la tele'?:

Avance del capítulo 164 de 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio termina llorando ante Matilde cuando ella le dice que está tan centrado en su venganza contra el duque que se está olvidando de todo lo que tiene en su vida y que su madre está pagando las consecuencias.

Julio comunica que Leonardo ha desaparecido y José Luis se pone hecho un basilisco asegurando que ese muchacho no da más que problemas. Por su parte, Luisa le dice a Alejo que lo mejor es que se dejen de ver durante un tiempo si no quieren tener problemas acusando a Victoria de estar detrás de todo.

Por su lado, Mercedes se encara de nuevo con Victoria y le deja claro que su hermana era una dama y que ella nunca estará a su altura porque es una vulgar don nadie.

Mientras, Victoria le recuerda a Úrsula que ella llegó a Valle Salvaje con un objetivo y no lo está cumpliendo y que por tanto si no conquista a Rafael tendrá que volver a la corte con su padre. Por su lado, Rafael le pide a Adriana hablar con ella de Úrsula y después Adriana no duda en preguntarle a su prima a qué ha venido al Valle.

Finalmente, Bernardo le pregunta a Bárbara por Leonardo para saber si pasó algo con Leonardo para que ahora el joven haya desaparecido. Y por último, Matilde descubre que Raimunda se está tomando una medicación y se pone en alerta.