'Valle Salvaje', avance del próximo capítulo del viernes 9 de mayo: una desaparición y el ultimátum de Victoria

Después del parón de este miércoles por culpa del inicio del Cónclave para elegir al nuevo Papa; 'Valle Salvaje' regresaba este jueves a la parrilla de La 1 con la emisión de su capítulo 162 tras el primer bloque de 'La familia de la tele'.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Isabel volvía a disparar las alarmas de Luisa sobre las continuas visitas que recibe de Alejo y ésta tomaba medidas al respecto.

Animada por el duque, Victoria se arreglaba de manera especial para la cena de honor por los condes, pero, sin querer, hería profundamente la sensibilidad de la pareja.

¿Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE este viernes 9 de mayo sobre 16:50 horas antes de 'La Promesa' y tras 'La familia de la tele'?:

Avance del capítulo 163 de 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Matilde no duda en advertir a Atanasio de que piense bien lo que va a hacer porque si no está del todo seguro puede convertirle en un amargado e infeliz pero él le deja claro que no puede dar marcha atrás. Después, Atanasio le pide a su madre Raimunda que se vaya.

Úrsula insiste en convencer a Rafael de que le acompañe a la feria y él asegura que supone que si podrá ir con ella. Mientras, los condes confiesan a Irene que Isolda lleva un tiempo decaída mientras Victoria comete un error y la condesa no duda en comentarle a Mercedes que no para de meter la pata con ellos.

Por su parte, Pedrito le anuncia a Adriana que va a ir con Úrsula a la feria pero ella se lo prohíbe. Y tras ello, Adriana no duda en encararse con su prima por llevarse a su hermano sin su permiso provocando un nuevo enfrentamiento entre ellos.

Por otro lado, Leonardo desaparece y vuelve a alarmar a todos por si hubiera sufrido un nuevo desmayo en el campo. Tras ello, Julio pide que por favor la noticia de la desaparición del joven no corra como la pólvora por el Valle y mucho menos llegar a los condes.

Finalmente, Úrsula besa a Rafael y Victoria exige a José Luis que expulse a Mercedes de la casa pues es su culpa que haya cometido errores con los condes.