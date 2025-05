Terelu Campos representa a una multitud con su 'bofetón' a Anita y Montoya en 'Supervivientes'

Durante los últimos días, las discusiones entre Anita Williams y Montoya en 'Supervivientes 2025' han sido una constante. Cabe recordar que ya durante la gala dominical la joven terminó abandonado entre lágrimas el conocido como 'Oráculo de Poseidón'. Una bronca que le enfrentaba a su expareja y que ha tenido sus réplicas durante los últimos días en los Cayos Cochinos. Una situación que ha puesto contra las cuerdas a algunos compañeros como Terelu Campos, quien no duda en reprocharles su actitud, dándoles un bofetón de realidad.

En esta última ocasión, Anita Williams y Montoya se han visto envueltos en un duro encontronazo nocturno. "¡Deja de pensar que tengo hambre!", ha comenzado reprochándole la joven ante las explicaciones de Montoya: "Me siento fatal, que yo hable y te subas así. Por eso digo lo del tono. A lo mejor ahora si pido yo una noche sin cámaras". Al escuchar estas palabras, la joven no ha podido contener las lágrimas y ha comenzado a llorar.

"Eso es lo que me pasa, que me siento incomprendida por ti colega. A mí la gente me da igual, me importa tres pepinos", ha denunciado ella. "Pero me hablas mal y pierdes la razón, amor. Y me raya mucho", le ha dado a conocer él. Como respuesta, Anita Williams ha vuelto a reprocharle: "¡Cómo no te voy a hablar mal si me siento incomprendida y no me dejas explicarme".

Todo ello, ante la insólita mirada de sus compañeros. "Dice '¿por qué no te echas un novio?' Porque me tiro de un octavo", ha ironizado Terelu Campos ante la situación vivida por la que fuese pareja. Conforme ha ido avanzando la conversación entre los dos, Terelu Campos ha ido endureciendo el tono: "A ver si seguimos todavía con el bucle, ¿eh?". "No, no sigue el bucle. Es otro tema, quillo. Te lo juro", se ha justificado el concursante. A pesar de ello, la fantasma del futuro no ha dudado en soltar: "¿Pasa por aquí algún barco para irme?".

Terelu Campos, al límite en 'Supervivientes', suelta lo indecible

Lejos de llegar a un acuerdo, la actitud de Montoya ha vuelto a sacar a Anita de sus casillas, que ha manifestado: "Me estás jodiendo otra vez, que no es por la puta comida. A ver cuándo cojones lo vas a entender". Un tono que ha ido elevándose al igual que el de Terelu, quien no se ha cortado en amenazarles: "Escúchame, que como me ponga yo a gritar arde Troya, ¿eh? Más bajito".

Tras esta amenaza, tanto Anita como Montoya han hecho caso omiso: "Te lo he explicado hace más de media hora. ¿Qué te pasa tío? Ostia puta tío. Es que mira, me voy nadando a la otra playa. Te lo digo". Un estallido por el que Terelu Campos ha deslizado: "De verdad, me vais a matar. No me va a matar la isla, me vais a matar vosotros, hijos de la gran puta. Tenéis los dos un puto dialogo de besugos y ahora ya cuando habéis acabado decís 'No tengo nada que hablar'". Venga vamos a jodernos un poquito". Tras esta crítica, Montoya ha querido cargar la responsabilidad en Anita. Una actitud que Terelu Campos no ha consentido al reprenderle diciendo: "Ella sola no, ella no habla sola. Ella habla contigo".

Terelu Campos justifica sus palabras: "No te puedes imaginar"

Ya durante la gala, Terelu Campos ha podido explicarse. "No acaba de solucionar lo que les ha causado una discusión. Cuando parece que lo han terminado se reconcilian, se abrazan porque se quieren muchísimo y de pronto pasan las horas y dices ¿qué ha pasado? ¿Vamos a volver a hablar otra vez de lo mismo? ¿Pero quien ha sacado el tema si ya lo habían arreglado?", ha comenzado diciendo.

Acto seguido, Terelu Campos no ha dudado en darles la razón a los concursantes justificando su irritabilidad. "Es muy fácil opinar cuando uno está recién llegado o ha pasado poco tiempo. Es difícil cuando uno lleva muchos días... No te puedes imaginar, Carlos. Cuando entré la primera vez nada tiene que ver con ahora. Era otro ambiente y otra cosa completamente diferente. De verdad que lo comprendo", ha concluido la fantasma del futuro.