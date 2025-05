Joaquín Prat eleva esta queja a 'Supervivientes 2025' por la última hora sobre Montoya en Honduras

'Vamos a ver' con Joaquín Prat se ha hecho eco del bajón anímico que ha sufrido Montoya en 'Supervivientes 2025' en las últimas horas. El concursante se ha derrumbado como nunca al recordar a su familia y ver cómo mucho de los compañeros en Honduras van recibiendo visitas de sus seres queridos y él no.

Todo se ha producido durante una conversación con Terelu Campos, que se ha convertido en consejera del amor de Montoya. "Yo no he venido aquí para hacer que me quieran. Las únicas personas que me tienen que querer son mi mama, mi papa y mis hermanas", le dice el sevillano a la colaboradora.

"Lo malo en la vida hay que borrarlo", le aconseja Terelu sobre lo que ocurrió en 'La isla de las tentaciones'. "Me encantaría que ella (Anita) viera que yo soy otra persona en el sentido de que yo no tengo nada con este tema ya", le replica Montoya, que asegura que para él todo está olvidado y sanado.

"Ella te ve inseguro y cree que tú estás pensando en lo que pensará tu familia por estar con ella y en si te van a regañar o censurar. Y tus padres, si te quieren, dirán 'si mi hijo se tiene que hostiar, que se hostie las veces que le dé la gana porque tiene una vida'", le comenta Terelu Campos en una sincera conversación.

"Si yo no pienso, yo lo único es que les echo de menos, Terelu. Yo los echo de menos, no estoy pensando en ellos para que ellos piensen por mi relación. Yo quiero saber una voz suya, una carita suya... Además, mi perra se quedó ciega antes de venir y no tuve ni tiempo de despedirme al venir", lamenta Montoya roto en llanto.

"Queremos pedir, por favor, unas palabras de la familia de Montoya, hombre", prosigue Terelu como recado a la organización de 'Supervivientes 2025'. Y a esa queja se ha sumado Joaquín Prat cuando el asunto se ha abordado en el club social de 'Vamos a ver'.

"Es que ni Montoya ni Anita han recibido una visita del exterior de algún familiar o de alguna persona cercana", ha sentenciado el presentador de las mañanas de Telecinco. "Son de los pocos que quedan sin tener visita y es necesario", ha apostillado en la misma dirección Pepe del Real.