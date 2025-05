'Supervivientes 2025' expulsa definitivamente a Joshua Velázquez en un duelo final con Pelayo Díaz

Los espectadores de 'Supervivientes 2025' han vuelto a tomar la palabra una semana más para deliberar qué concursante sería el expulsado. Una decisión que ha concluido con el cierre del televoto siete días después de las nominaciones que dejaron a los siguientes concursantes expuestos: Pelayo Díaz, Álex Adrover, Joshua Velázquez y Borja González. Tras la salvación de este último, el reality ha dictado sentencia contra Joshua Velázquez, que abandona los Cayos de manera definitiva.

Cabe recordar que, antes de la expulsión, el reality de supervivencia ya llevó a cabo una salvación. El primer superviviente en conseguir de la lista de nominados fue Borja González al conseguir reunir el mayor número de votos entre los espectadores. No ha sido el único puesto que, tras la pausa del sistema de votaciones y desde La Palapa, Jorge Javier ha descartado a Álex Adrover como expulsado.

"Para nada me estaba esperando esto Laura, vaya pedazo de compañeros. A todas las personas que están ahí... Muchísimas gracias por el apoyo enorme, por dejarme seguir una semanita más con mi segunda familia", ha compartido visiblemente emocionado el todavía concursante de 'Supervivientes 2025'.

Antes de ello, Jorge Javier ha dado a conocer el estado del televoto. La audiencia parece que ha tenido clara la primera salvación de la noche y es que el concursante salvado, Álex Adrover, reunía un elevado 47% de los votos. En detrimento de ello, la expulsión se ha debatido entre el poseedor del 29% y el del 24%.

'Supervivientes' estrecha el cerco de cara a la expulsión

Un anuncio que ha reducido el listado de nominados a un duelo entre Pelayo Díaz y Joshua Velázquez. Es necesario remarcar que el reality afronta sus últimas semanas en emisión, lo que hace que ésta sea una expulsión decisiva tras más de 80 días de convivencia en los Cayos Cochinos. De vuelta a la expulsión, el presentador les ha pedido a los nominados que se colocarán de pie. Así, Jorge Javier les ha comunicado: "Los espectadores de 'Supervivientes' han decidido con sus votos en la app de Mitele que el concursante salvado sea... Pelayo".

Una decisión que propicia la expulsión de Joshua Velázquez. Por ello, las reacciones a la marcha del canario no se han hecho esperar. Mientras que sus compañeros no han dudado en abrazarle, el recién expulsado ha tirado de sentido del humor para agradecer el apoyo obtenido: "Esto para mi no es un trabajo al uso. Para mi esto era una ilusión ya. A mi 'Supervivientes' me ha cambiado la vida. Voy a llegar a España siendo otra persona y lo que pasa aquí, se queda aquí. Creo que me los voy a llevar a todos".