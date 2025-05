'Sueños de Libertad', avance del capítulo 302 del jueves 8 de mayo: María, acorralada y la maniobra de Damián

'Sueños de Libertad' celebraba este martes los 300 capítulos en Antena 3. Y lo hace en un gran momento en audiencias después de haber mostrado su fortaleza ante el estreno de 'La familia de la tele'.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Digna reunía a sus hijos para anunciarles que se ha comprometido con don Pedro. Pero la buena noticia se veía paralizada por el anuncio de Gema de la muerte de su prima Vega. La dependienta y Joaquín viajaban hasta Benavente para acudir al entierro.

Damián se reunía con Andrés para advertirle de que Ángel Ruiz ha descubierto que fue don Pedro quien está detrás de que le hayan rechazado la nulidad matrimonial a él y a María y que ambos se han aliado para seguirles haciendo daño. Lleno de rabia, Andrés no dudaba en enfrentarse a María y le acusaba de que ha sacrificado el bienestar de Julia por su propio interés.

En la fábrica, Marta le anunciaba a Luis que a la esposa del señor Miranda no le ha convencido el perfume que ha fabricado. La De La Reina le sugería a su primo que modifique la fórmula pero a él le parece una locura. Mientras, Fina se encontraba con Ángel haciendo que el detective trate de hablar con Marta para asegurar que su secreto está bien guardado. Y cuando Marta trataba de hablar con Fina, la dependienta le frenaba y le dejaba claro que quiere acabar con su relación.

Irene sorprendía a Fermín Herrera al acudir junto a su hijo Javier. Pero el reencuentro de ambos acababa como el rosario de la aurora cuando el hijo descubría que su padre es un adicto y decide marcharse a Roma. Por su lado, Raúl le confesaba a Tasio en la cantina que se ha fijado en una mujer casada. Y mientras Gaspar trataba de llegar aún más lejos con Manuela tras una cena íntima, la tía de Claudia huía despavorida.

Finalmente, Begoña empezaba a recuperar la ilusión al ver que Julia vuelve a estar de su lado y no quiere que se vaya de la casa. Todo mientras María se hundía al ver que nada está saliendo como ella quería pese a no haber obtenido la nulidad matrimonial.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 302 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el jueves 8 de mayo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 302 de 'Sueños de libertad' del jueves 8 de mayo

Tras descubrir que María y Don Pedro se han aliado para hacerles la vida imposible, la tensión estalla en la casa de los De La Reina pues todos le hacen el vacío a María, que vuelve a estar completamente sola. Después, Andrés no duda en enfrentarse con don Pedro por su falta de escrúpulos al meterse donde no le llaman con su nulidad matrimonial pero él lo niega.

En Benavente, el primo de Gema le confiesa que cree que ella y Joaquín son las personas más adecuadas para hacerse cargo de Teo, el hijo de Vega. Y aunque la pareja no tenía entre sus planes adoptar a un niño de 12 años terminan aceptando la decisión.

Tras su enfrentamiento con Andrés, don Pedro llega a la conclusión de que hay alguien que le está espiando y piensa que puede ser Ángel Ruiz. Por ello, no duda en citarse con el responsable de seguridad pero tras su encuentro descarta que sea él. Paralelamente, Andrés no duda en advertir a su tía Digna de los movimientos de don Pedro pero ella no duda en defender a su futuro esposo.

En casa de los De La Reina, Begoña tiene una conversación con Javier, el hijo de Fermín, mientras el propio doctor está escuchándoles a escondidas. Tras ello, padre e hijo tienen una conversación en la que dejan a un lado las rencillas y dejan la puerta abierta para una reconciliación.

Por su lado, Marta habla con Pelayo y le confiesa sus problemas con Fina y que la dependienta quiere dejar la relación. Además, en la conversación, ella le deja caer que ha decidido incluirla en su testamento y el político le es muy sincero con su opinión.

Finalmente, Damián ejecuta una maniobra para conseguir tener a María de su lado. El patriarca le amenaza con revelar toda la verdad sobre la muerte de Víctor Zárate a su familia y a la guardia civil, pero su nuera no se achanta.