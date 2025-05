'Sueños de Libertad', avance del capítulo del miércoles 7 de mayo: Adiós a Fina y Marta tras su ruptura

'Sueños de libertad' celebraba este martes los 300 capítulos en Antena 3. Y lo hace en un gran momento en audiencias después de haber mostrado su fortaleza ante el estreno de 'La familia de la tele'.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', después de que le hayan rechazado la nulidad matrimonial a Andrés, Begoña tomaba la decisión de abandonar la casa de los De La Reina pues cree que ya no tiene ningún sentido seguir viviendo ahí tras quedarse sin la custodia de Julia. No obstante, precisamente cuando la pequeña descubría los planes de su madre le pedía entre lágrimas que no se vaya.

Por su parte, Damián acudía al dispensario para hacerle una propuesta inesperada a Luz. El patriarca le ofrecía a la doctora que pueda examinarse para conseguir el título oficial de médico y le aseguraba que entiende que haya tenido que mentir por la vida tan difícil que ha tenido. Pese a todo, Luz dudaba de las verdaderas intenciones de Damián.

Mientras, Fina seguía muy preocupada por la aparición de Ángel Ruiz en la fábrica y le exigía a Marta que le despida por todo el daño que les hizo cuando les hizo las fotografías y tras su ultimátum, Marta hablaba con Damián para pedirle que se deshaga del detective. Pero Damián se negaba a llevar a cabo su petición pues el investigador está haciendo un buen trabajo pues ha descubierto que don Pedro está detrás de que hayan denegado la nulidad matrimonial a Andrés.

Andrés no dudaba en dejarle claro a María que pese a que sigan casados jamás serán un matrimonio de verdad y que hace tiempo que dejó de ser su esposa. Paralelamente, María se enfrentaba a su primera clase de conducir con Raúl pero las cosas entre ellos se iban de las manos y terminaban besándose aunque María le decía al chófer que no puede volver a suceder.

Luz les contaba la propuesta de Damián a Digna y Luis. Mientras, Luis parece haber dado con el perfume perfecto para Galerías Miranda. Y Digna decidía confrontar a Damián por lo que ha hecho con Luz y cuando el De La Reina descubría el anillo de su cuñada le advertía de las intenciones de don Pedro.

En Toledo, Irene le daba la bienvenida al hijo de Fermín. Javier ha vuelto desde Roma para reencontrarse con su padre y saber cómo se encuentra de salud. Finalmente, Gema recibía un mazazo cuando está tan ilusionada junto a Joaquín por la adopción de su hijo al enterarse de que su prima Vega ha muerto de forma inesperada.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 301 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 7 de mayo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 301 de 'Sueños de libertad'

Gema junto al hijo de su prima Vega en 'Sueños de libertad'

Digna reúne a sus hijos para anunciarles que se ha comprometido con don Pedro. Pero la buena noticia se ve paralizada por el anuncio de Gema de la muerte de su prima Vega. La dependienta y Joaquín viajan hasta Benavente para acudir al entierro.

Damián se reúne con Andrés para advertirle de que Ángel Ruiz ha descubierto que fue don Pedro quien está detrás de que le hayan rechazado la nulidad matrimonial a él y a María y que ambos se han aliado para seguirles haciendo daño. Lleno de rabia, Andrés no duda en enfrentarse a María y le acusa de que ha sacrificado el bienestar de Julia por su propio interés.

En la fábrica, Marta le anuncia a Luis que a la esposa del señor Miranda no le ha convencido el perfume que ha fabricado. La De La Reina le sugiere a su primo que modifique la fórmula pero a él le parece una locura. Mientras, Fina se encuentra con Ángel haciendo que el detective trate de hablar con Marta para asegurar que su secreto está bien guardado. Y cuando Marta trata de hablar con Fina, la dependienta le frena y le deja claro que quiere acabar con su relación.

Irene sorprende a Fermín Herrera al acudir junto a su hijo Javier. Pero el reencuentro de ambos acaba como el rosario de la aurora cuando el hijo descubre que su padre es un adicto y decide marcharse a Roma. Por su lado, Raúl le confiesa a Tasio en la cantina que se ha fijado en una mujer casada. Y mientras Gaspar trata de llegar aún más lejos con Manuela tras una cena íntima, la tía de Claudia huye despavorida.

Finalmente, Begoña empieza a recuperar la ilusión al ver que Julia vuelve a estar de su lado y no quiere que se vaya de la casa. Todo mientras María se hunde al ver que nada está saliendo como ella quería pese a no haber obtenido la nulidad matrimonial.