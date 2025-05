Simona y Candela ('La Promesa') avisan en exclusiva de hasta cuándo continuará la serie en TVE como mínimo

'La Promesa' continúa arrasando en audiencias en las tardes de La 1, logrando su récord histórico de audiencia el pasado lunes 12 de mayo, cuando la serie logró un 17% de cuota de pantalla, una audiencia deseada por todos los canales y que hacía tiempo que ninguna cadena conseguía, y menos con una ficción. Es por eso que la telenovela de Bambú Producciones es actualmente la joya de la corona de RTVE, a pesar de haber asesinado a su protagonista, Ana Garcés.

Precisamente, aquel terrible acontecimiento es lo que ha atrapado a los espectadores aún más. La incasable búsqueda de Curro del culpable de la muerte de Jana agita cada capítulo y cada rincón del palacio. Pero no solo él, sino también Pía, que se da cuenta de que quizás fueron demasiado lejos con Rufino después de leer el explosivo contenido de la carta enviada a Lorenzo. Un contenido que les llevó a pensar que Lorenzo es el verdadero asesino de Jana.

De todo ello hemos hablado en exclusiva con Carmen Flores Sandoval y Teresa Quintero, las actrices que interpretan a las cocineras y sirvientas Simona y Candela en 'La Promesa'. Una entrevista realizada durante la Fiesta de la Primavera que celebró RTVE el pasado 8 de mayo para presentar las novedades y despedir a Melody rumbo a 'Eurovisión'. ¿Cómo llevan la ausencia de Ana Garcés en el rodaje? ¿Qué deseo para sus personajes le piden a los guionistas de la serie? ¡Nos responden a todo!

¿Sois valientes y poderosos como Melody?

CARMEN - Hombre, por supuesto.

TERESA - Como todas las mujeres, valientes y poderosas.

¿Cómo estáis llevando esta nueva temporada de 'La promesa' después de la muerte de Jana?

CARMEN - Pues lo llevamos bien porque claro, esto se grabó un poquito antes de Navidad y ya hemos pasado el luto, porque para nosotros también fue un choque que se fueran dos personajes tan potentes como Jana y la Marquesa... Claro, ya cuando le llegó al público ya teníamos el luto hecho, pero realmente fue un golpe duro.

TERESA - Todavía estamos un poquito en duelo porque nos seguimos acordando, pero bueno, son así las cosas.

En camerino coincidíais, os reíais…

TERESA - Claro. Seguimos viéndonos, somos amigos, pero no es lo mismo que con compañeros que los ves todos los días, casi todos los días. Hay un huequecito ahí en el corazón que se queda vacío.

Lo peor en este sentido para el espectador es que es una muerte, que no puede volver

CARMEN - Que no es como el caso de la marquesa que está en la cárcel. A lo mejor sale, pero Jana ya… Mucha gente me sigue preguntando: "No, ¿pero al final la vais a resucitar?".

TERESA - Claro, como pasó con Doña Pía, que no estaba muerta, que estaba en la cueva, pues ahora piensan lo mismo.

CARMEN - No, no, no va a resucitar, está ya muerta, enterrada y ya está florecida la pobre.

TERESA - Quizás hay algún flashback, pero claro los flashbacks están ya grabados.

Puede volver una hija de Jana, que de repente sea desconocida y se parezca…

TERESA - Claro. Puede haber novedades, todo es posible.

Y lo de Cruz es verdad que sí que es más posible que vuelva. En los últimos capítulos, además, se ha escuchado su nombre en alguna que otra trama. ¿Qué va a pasar en los siguientes capítulos con vosotras?

TERESA - A ver, mi trama es la de mi amiga. Y ahora mismo ya mi novio se fue a Gijón y ya no tengo trama. Lo vivo por las cartas, pero yo ya con ella.

CARMEN - Claro, yo las tramas más principales que tengo son la de mi hijo Toño, que ha vuelto y no quiere saber nada de mí, y yo estoy intentando acercarme a él, pero no hay manera, no me acabo de fiar de él y con razón, porque ya se verá que es lo que pasa.

TERESA - Ella tiene muy mala suerte con los niños.

CARMEN - Y luego estoy encantada con Catalina, con sus bebés y además soy la abuela y me acaba de pedir ahora que sea la madrina de su boda, con lo cual más feliz no puedo estar. Tengo lo blanco y lo negro, que es mi hijo que no me quiere y mi Catalina que me adora.

TERESA - Y yo aguantando la vela. Cuando se pone a llorar…

Sois sufridoras, ¿no?

TERESA - Ella sobre todo, yo no.

Pero también se puede llevar por dentro

TERESA - Sí, yo sufro, pero ella está todo el día sufriendo. Yo lo llevo por dentro, pero ella… Yo estoy todo el día animándola.

CARMEN - Ella me saca del pozo. Siempre que estoy hundida, me saca ella.

Después de todo este terremoto que hubo, ¿cómo veis que vuestros personajes se están asentando en esta nueva "Promesa"?

CARMEN - Yo creo que estamos más o menos igual, hay momentos que tenemos más trama, menos, pero ahora.

TERESA - En la cocina, enterándonos de todo, contándolo todo y un poco viviendo lo que pasa tanto arriba como abajo, pasa por las cocinas.

¿Cuál sería vuestro deseo, si pudierais pedir, a los guionistas para vuestros personajes?

CARMEN - Yo, si me dan unas vacaciones para ir a ver a mi hija y a mi nieto, pues mira, un par de semanitas me gustaría de vacaciones.

TERESA - Me gustaría que Candela se pensara que es la reencarnación de una esclava romana, cristiana (bromea). No, yo más amor no quiero.

CARMEN - A mí no me importaría enamorarme, lo que pasa es que yo tengo un marido que está por ahí desaparecido, entonces no sé si podré enamorarme, pero bueno, me puedo enamorar y tener al marido. Quiero decir, esto pasa todos los días.

TERESA - A mí me gustaría que viniera un tío mío rico de América y ahora de pronto yo herede de una plantación de caucho.

¿Y te irías?

TERESA - No, no, al final es mentira y me quedo.

¿Cómo creéis que serían vuestros personajes si llegaseis a lo más alto de la clase social?

CARMEN - Simona y Candela no cambiarían. Son personajes de tierra. Es cierto que ese juego y ese guiño que hicimos del sueño de María Fernández, pues ahí nos pusieron las más malas de todas. Fue muy divertido jugar a eso un día, pero yo creo que no, que si Simona y Candela fueran ricas, serían muy buena gente.

Sois sin duda una familia, pero hay otra que acaba de llegar y la tenéis antes y después en emisión. ¿Cómo habéis recibido también a esta nueva familia del siglo XXI que son 'La Familia de la Tele'?

CARMEN - Están recién llegados. Tampoco nos ha dado tiempo a ver nada, porque empezaron hace poco y no nos ha dado tiempo porque trabajamos, pero bueno, estamos encantados. No nos importaría que vinieran a nuestra cocina o que nos invitaran y llevamos unas pastitas y que ellos pongan el café.

¿Hasta cuándo va a durar 'La Promesa'?

CARMEN - Va a durar, va a durar.

Todavía habéis grabado mucho ¿no?

TERESA - Sí, sí, sí.

¿Mínimo hasta verano?

CARMEN - Sí, hasta verano, como mínimo.

Genial. Mucha suerte.