Risto Mejide arma el lío en 'Todo es mentira' con lo que suelta de Melody tras su batacazo en Eurovisión

Han pasado dos días desde la final de Eurovisión 2025 y la polémica sigue abierta después de que Pedro Sánchez haya pedido este lunes la expulsión de Israel del festival como ya se hiciera con Rusia hace tres años. Como era de esperar, de todo esto han debatido este lunes en 'Todo es mentira' con Risto Mejide siendo muy claro.

Risto Mejide ha sido muy claro al hablar de la propuesta española con "ESA DIVA" de Melody. "No hay lunes tranquilo. Espero que os hayáis recuperado bien por lo que sucedió en Eurovisión, no ha podido ser. La representante española muy bien, la canción no tanto", empezaba diciendo el presentador.

"Uy ya está el melón abierto desde el primer minuto", reaccionaba Marta Flich. "No puede ser que la que se lo curre tanto sea la representante y la enviemos con esa canción. Antepenúltima. Y no puede ser que sigamos pensando que Eurovisión es un concurso musical, ¡que no!", sentenciaba sin pudor.

"Para muchos este antepenúltimo puesto de España en Eurovisión ha sido un fracaso, peor aún que el año pasado cuando quedamos en el 22º puesto de 25", recalcaba Marta Flich antes de recordar que nuestro país es uno de los que pasa inmediatamente a la final por pertenecer al Big Five y ser uno de los que más aporta económicamente a la UER.

Era ahí cuando Risto Mejide no se cortaba en plantear que España abandone Eurovisión. "Otra cosa es si deberíamos dejar de aportar a una fiesta de la que no nos llevamos nunca nada", soltaba el presentador de 'Todo es mentira' antes de abrir el debate entre sus colaboradores con Alfonso Serrano, del PP, criticando a RTVE y a Pedro Sánchez por politizarlo todo, o Zaida Cantera que recordaba que Eurovisión siempre ha estado politizado.

La respuesta de Risto Mejide a Pedro Sánchez tras pedir la retirada de Israel

Tras ello, Risto Mejide se hacía eco de las declaraciones de Pedro Sánchez solicitando la expulsión de Israel de Eurovisión como se hizo en su día con Rusia. "Creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace tres años la invasión de Rusia sobre Ucrania y se le exigió la salida nada más y nada menos de competiciones internacionales. Y también de no participar en Eurovisión. Por lo tanto, tampoco debería hacerlo Israel. Lo que no podemos permitir son dobles estándares tampoco en la cultura", eran las palabras del presidente del Gobierno.

Una petición a la que Risto Mejide no ha dudado en responder poniendo en solfa al presidente y recordándole su hipocresía. "Ha pedido la expulsión de ese país al que compramos armas. Diga usted que sí, señor presidente, es inaceptable que no nos dejen manifestar nuestra indignación al genocidio que está perpetrando ese país al que compramos armas. Tampoco me parece bien que participe en Eurovisión ese país al que le compramos armas. No sé si lo vamos pillando", soltaba con sorna.

Más adelante, Risto Mejide dejaba claro que él desde lo que pasó con Chanel no ha vuelto a ver el certamen. "Para todos los que todos estáis diciendo que lo de este año es un tongo, os vamos a recordar lo que pasó hace tres años que si fue realmente un tongo", destacaba. "Desde el chanelazo que nos dejaron tercera, que fue el mayor ultraje, no veo Eurovisión", sentenciaba. "Yo vi un rato la gala y estaba esperando un apagón", añadía en otro momento con sorna después de que Alfonso Serrano denunciara que el Gobierno esté más preocupado por Eurovisión que por lo que sucedió en el apagón.