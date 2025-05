Rebelión en 'Supervivientes': Varios concursantes se plantan y amenazan con una huelga por el castigo de la dirección

Carlos Sobera se ha puesto a los mandos de la última entrega de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' y lo ha hecho para comunicarle a los concursantes de Playa Furia el castigo que la organización les ha impuesto tras el robo cometido durante las últimas horas. Una noche marcada por la tensión en la que se ha destapado la amenaza que los concursantes han lanzado contra la organización y que las cámaras han podido captar.

Es necesario recordar que el pasado domingo, debido a la victoria de Álvaro Escassi, éste y otros cuatro compañeros pudieron disfrutar de una copiosa barbacoa dejando a Carmen Alcayde sin poder probar bocado. Precisamente esto motivó el robo posterior de Playa Furia, quienes no dudaron en guardarse un trozo de la recompensa para dársela después a su compañera.

De vuelta a La Palapa, el primero en pronunciarse sobre el hurto ha sido Álvaro Escassi. El jinete no ha dudado en reconocer: "Yo sí me metí un trozo de carne para dárselo a Carmen. Me sentía súper mal con ella y lo hice mal. Está mal y reconozco que está mal. No tengo ninguna excusa, pero injustamente tuve que decidir que Carmen no comiera y me sentí súper mal".

También Borja González ha declarado: "Yo también cogí de lo que se iba a tirar porque me pareció súper injusto. Lo volvería a hacer. Son mis principios y quería que comiera Carmen. Me han pillado y asumo si es la nominación o la expulsión". Ante el reconocimiento de su falta, la organización de 'Supervivientes' les ha comunicado el castigo.

A pesar de haber ganado una amplia fuente de croquetas en el juego de recompensa, los concursantes de Playa Furia no probarán bocado puesto que el reality ha decidido que sea el otro equipo el que pueda comer. Lejos de quedarse ahí, el presentador ha amenazado a los supervivientes con una nominación directa en caso de que volvería a suceder un episodio similar.

Álvaro cuenta todo lo sucedido con el robo de comida



🏝️ #TierraDeNadie10

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/N9bEM08ZNs — Supervivientes (@Supervivientes) May 13, 2025

Laura Madrueño destapa el boicot de los concursantes a la organización

El castigo, aunque en directo el equipo lo ha aceptado, ha provocado la amenaza del grupo a la dirección. Así lo ha dado a conocer la presentadora del formato: "Durante la publicidad el equipo furia ha pactado que, en el caso de que les sancionaremos sin comer, iban a comenzar una huelga de silencio desde hoy. Me gustaría advertiros que ya ha sido una falta de respeto que hagáis un robo. Una falta de respeto hacia vuestros compañeros, hacia el equipo y los espectadores".

Lejos de quedarse ahí, la presentadora ha remarcado: "Estamos en un programa en directo. Son unas imágenes que están grabadas, me lo están comunicando ahora mismo... Por favor, os pediríamos que no hicierais esa huelga de silencio para no seguir faltando el respeto a la audiencia y a los compañeros que están aquí trabajando". Laura no ha sido la única en denunciar esta situación puesto que Carlos Sobera también ha tomado la palabra para advertir a los concursantes. "Cortad el mal rollo que no nos conduce a nada. Ser responsables significa aceptar el castigo por haber cometido un error, lo habéis hecho y eso también os honra", les ha recordado el presentador.