Desconcierto con 'Supervivientes 2025' ante quién ha sido el concursante salvado de la expulsión

Quedan menos de 48 horas para que los concursantes nominados de 'Supervivientes' se enfrenten a la próxima expulsión. Una marcha que se torna decisiva puesto que es definitiva y por lo que supone decir adiós en este punto del reality. Para sorpresa de muchos, Álvaro Escassi no tendrá que pasar por ese trago puesto que ha sido el último salvado a diferencia del resto de sus compañeros expuestos quienes siguen luchando por quedarse en los Cayos Cochinos.

Cabe recordar que las últimas nominaciones se llevaron a cabo en La Palapa así como viene siendo habitual. Siguiendo con las reglas propias de este reparto de puntos, los concursantes pudieron endiñar el punto del que disponían a otro de su mismo grupo. De igual manera, los líderes pudieron señalar a uno de sus compañeros de forma directa. Unas nominaciones que dejaron a Joshua Velázquez, Carmen Alcayde, Nieves Bolós y Álvaro Escassi como nominados.

Ya durante la emisión de la versión 'Tierra de Nadie', Carlos Sobera ha sido el encargado de pausar el televoto para, acto seguido, contactar con Laura Madrueño. La presentadora se ha encargado de cortar las cuerdas de quienes continúen nominados. El primero en caer al mar como señal de su permanencia en el televoto ha sido Joshua Velázquez, que pierde el apoyo mayoritario del público. Es necesario recordar que el joven fue salvado durante las dos últimas ocasiones.

La audiencia lo tiene claro y concede la salvación a Escassi en sus primera nominación

Pocos minutos después, la presentadora ha comunicado la continuidad en el televoto de Nieves Bolós. Esto ha reducido la salvación a un intenso duelo entre Álvaro Escassi y Carmen Alcayde. "El tercer superviviente que continúa nominado y se enfrentará a la expulsión de este jueves, una expulsión que os recuerdo, es definitiva... es Carmen. Por lo tanto, Escassi, ¡te salvas de la expulsión!", ha anunciado la presentadora.

La reacción por parte del salvado no se ha hecho esperar. "No me lo esperaba la verdad. Muchas gracias. Gracias a toda España, me encanta que me hayáis salvado. Seguir haciendo el programa como lo estoy haciendo es señal de que lo estoy haciendo bien. Muchísimas gracias, os lo agradezco a todos", ha compartido visiblemente emocionado.