Mónica Hoyos se planta en 'Tardear' y dice 'basta' tras lo que le hacen en pleno directo: "Me voy a enfadar"

Este miércoles, Frank Blanco paralizaba 'Tardear' cuando estaban entrevistando a Gema Aldón para avanzar que les había llegado la notificación del impago de uno de sus colaboradores a su comunidad de vecinos. "Aquí hay un moroso", soltaba Verónica Dulanto antes de conocer que la colaboradora que debía dinero supuestamente es Mónica Hoyos.

"No tiene nada que ver con los 700 euros de Marta López, es lo único que sé", comentaba Frank Blanco después de que la semana pasada en 'Tardear' un señor se presentara reclamando un dinero a Marta López por su boda. "La agencia de impagos Tardear reclama la cantidad de 6.000 euros en cuestión de deuda a la comunidad de vecinos de....", advertía el presentador.

"Es una mujer que o está ahí o ha estado en la primera hora de programa", recalcaba Frank Blanco revolucionando el plató de 'Tardear' antes de que se descubriera que la colaboradora que tiene esa deuda es Mónica Hoyos.

Tras saber que se trataba de ella, Mónica Hoyos se ponía seria con el equipo de 'Tardear'. "Ya me enfado, me cabreo ehhh, oye por favor ya está ehhh", advertía de primeras la colaboradora. "Tenemos aquí otros temas que tratar, me voy a enfadar", insistía mientras sus compañeros reaccionaban diciendo que "qué vergüenza".

Después, 'Tardear' emitía un vídeo con la queja de un vecino acusando a Mónica Hoyos de ser una morosa y deber el dinero de la comunidad. "No entiendo por qué es tan morosa y nos está perjudicando tanto al edificio", exponía el vecino. "Se está planteando poner una denuncia", avanzaba.

A la vuelta del vídeo, tanto Kike Quintana como Belén Rodríguez ironizaban con que por ese motivo Carlos Lozano había desaparecido y se separó de ella. "No me hagáis hablar de vosotros porque no es el momento", les replicaba. "Yo he tenido dos años y medio okupas en mi casa. Me gustaría mandar un mensaje a la persona que ha llamado para decirle que le invito a que venga aquí porque seguro que es una persona con tremendísimo talento para estar en televisión y que traiga un certificado de esa deuda", soltaba después.

"¿Tú tienes un piso alquilado a una persona?", trataba de saber Frank Blanco. "Pero jamás dejaría de pagar porque a mí me lo han hecho. Dos años y medio y ninguna ley me ha protegido ni defendido al contrario. Me he tenido que comer la comunidad, el agua y la luz porque en este país los dueños de los pisos somos los que pagamos", decía muy cabreada.

Tras ello, Frank y Verónica Dulanto querían saber si su compañera está al corriente de los pagos de la comunidad o si debe dinero como denuncian a 'Tardear'. "Yo estoy al corriente, a no ser que deba 60 euros. Yo creo que deberían demostrarlo ellos, me tendréis que traer todos los días para pagar esta deuda", terminaba diciendo la colaboradora.