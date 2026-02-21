A Belén Rodríguez y Mónica Hoyos se les escucha quién va a ser el ganador de 'GH DÚO' en Telecinco

Como cada semana, 'De Viernes' realizó un debate sobre la última hora de 'GH DÚO' después de la injusta, para muchos, expulsión de Cristina Piaget el pasado jueves y de los juicios a los concursantes. En dicha tertulia participaron tres de las concursantes de esta edición (Belén Rodríguez, Carmen Borrego y Raquel Salazar) junto a Mónica Hoyos y María Jesús Ruiz.

Tras recordar la expulsión de Cristina Piaget y el alegato que hizo Jorge Javier hacia ella cuestionando a la audiencia por su decisión, Belén Rodríguez tomaba la palabra para dejar bien claro lo que hay que hacer esta semana. "A mí me da muchísima pena, estaba claro que todos los de las tentaciones estaban votando a Cristina y tenía pocas posibilidades de quedarse", aseveraba.

"Cristina es magia, es una tía absolutamente carismática, es esencia y gen de 'Gran Hermano'. Ella no ha ido a facturar ni a que pasen los días, ha ido a llevar la marca de 'Gran hermano' a lo más alto y lo ha conseguido. Y espero que esta semana no cometamos el mismo error, que está Carlos Lozano nominado y hay que votar a Manuel, hay que concentrar el voto y no dividirlo. Por favor expulsar a Manuel y que Carlos Lozano, protagonista de 'GH DÚO' gane", defendía Belén Rodríguez.

"Yo eso de que Cristina no ha ido a facturar, ella contaba los días porque decía que tenía que alimentar una boca", le replicaba Raquel Salazar a su compañera. "Como tú y como todos", se escuchaba decir a Carmen Borrego por lo bajo. "Ella no contaba los días, ella ha disfrutado de la experiencia", incidía Belén Rodríguez.

Después, era Mónica Hoyos la que clamaba que el ganador de 'GH DÚO' tiene que ser Carlos Lozano. "Sin duda alguna, esta semana hay que votar a Manuel. Carlos es el único que ha compartido", comentaba la ex del presentador. "El único que tiene espíritu de 'Gran hermano' se llama Carlos Lozano. Yo le he visto muchas veces llorando por proteger y defender a su amiga Cristina", se sumaba Carmen Borrego.

Mientras que María Jesús Ruiz cuestionaba la actitud de Carlos Lozano asegurando que lo que estaba haciendo era falsedad. "Desde el primer día lleva manipulando y ha sabido ganarse a la mitad de los jóvenes y a la otra de los adultos, ha sido muy sibilino", soltaba la ganadora de la primera edición de 'GH DÚO'. "Carlos está llorando porque sabe que sin Cristina no tiene nada que hacer", apostillaba Raquel Salazar.

Justo al finalizar el programa, Beatriz Archidona les preguntaba a sus compañeros quién querían que fuera el ganador de 'GH DÚO' y Mónica Hoyos y Belén Rodríguez volvían aprovechar para decir a la audiencia a quién había que expulsar el próximo martes en el especial que conducirá Jorge Javier. "Aprovecho para pedir que voten a Manuel", comentaba Mónica. "Tiene que ganar Carlos y para eso hay que expulsar a Manuel esta semana", añadía Belén.