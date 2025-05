'Tardear' desaloja a un invitado tras perder los papeles con Marta López y abalanzarse en una publicidad

Hace unos meses, Marta López sorprendía a todos sus compañeros al anunciar en 'Tardear' que se iba a casar de nuevo. Este viernes, la colaboradora ha vivido un momento de gran tensión cuando un decorador acudía al programa para acusarla de ser una morosa y deberle dinero por ayudarle a la decoración de su enlace.

Juan Carlos, un experto en organización de eventos se presentaba en 'Tardear' para destapar a la colaboradora. "Este señor tiene mucha cara", soltaba de primeras Marta López al verle. "Lleva queriendo venir a la tele desde el minuto 1, ya que está aquí darle el gusto y que hable", les pedía a sus compañeros.

Tras ello, el invitado se ponía a agradecer a Mediaset y al equipo de 'Tardear' por darle voz y tanto Verónica Dulanto como Frank Blanco se ponían serios con él para que fuera al grano y contara por qué acusaba a Marta López de deberle dinero. "Cuando Marta dice en este programa que se va a casar, mi equipo le escribe y le dice que somos decoradores de eventos y que si lo desea podemos colaborar con ella y ella me contesta el 22 de marzo y resulta que por cuestiones laborales estoy en Madrid y quedamos en la finca donde ella se va a casar", empezaba diciendo él.

Al escucharle, Marta López no dudaba en tachar de "friki" al invitado y le pedía que dejara al margen a su wedding planner. "Marta no faltemos", le solicitaba Frank Blanco. "Bueno pues que se meta conmigo no con los profesionales", insistía la colaboradora. "Quedamos y nos da facilidades de todo tipo. Yo le pregunté si contrataba a una wedding y me dijo que no y yo le ofrecí a la mía y me dijo Carlos lúcete porque aquí se hacen 200 bodas al año y quizás te sale trabajo de aquí", explicaba Juan Carlos.

"Juan Carlos cuando tú le propones una colaboración yo por una colaboración entiendo otra cosa. Y es que a cambio de que tú le decores su boda, luego Marta publicite todo en redes y eso le salga gratis a Marta, eso es lo que yo entiendo como colaboración", le replicaba Verónica Dulanto a su invitado desmontando su argumento. "Nunca hablamos de colaboración, hablamos de un presupuesto", se defendía él.

Tras ello, Frank Blanco explicaba que Juan Carlos le demandaba a Marta López 700 euros y le pedía saber por qué. "Por el tiempo que me hace perder", aseveraba Juan Carlos antes de exponer todo lo que pasó una vez entró a hablar con la wedding planner. "Yo todavía no entiendo esos 700 euros que reclamas de donde salen, ¿hay un contrato que se firmara o una aceptación de presupuesto donde eso venga estipulado?", insistía el presentador de 'Tardear'. "Tipo de contrato aparte del que me hizo firmar Cristina que era un tema de confidencialidad", trataba de decir él. "Que te lo has pasado por el forro", le espetaba Antonio Montero.

Frank Blanco y Verónica Dulanto tienen que parar a Marta López y su invitado

Después, era Marta López la que trataba de poner en contexto y contar su versión. "Este señor se pone en contacto conmigo por Instagram y desde el primer momento le vi que tenía unas formas un poco raras, he querido ser educada con él porque conmigo fue educado. Pero el trabajo que me ofrecía era feo no, lo siguiente, yo le fui diciendo suavemente las cosas. Pero me llamaba 20 veces al día y contraté una wedding profesional y él no me interesaba", aclaraba la colaboradora dejando claro que no había ningún contrato ni acuerdo.

Juan Carlos trataba de justificarse con pruebas que Marta López le echaba por tierra asegurando que eso se lo había enviado ella. Y como no paraba de hacer promoción de su empresa, Frank Blanco le echaba la bronca. Y después, la colaboradora de 'Tardear' aseguraba que este señor a ella no le había mandado nada reclamándole el dinero. "¿No te habría rentado pagarle los 700 euros y que no estuviese aquí hoy?", le preguntaba el presentador. "Yo tengo tres hijos que tienen que comer, me parece bien que esté aquí que todos tenemos derecho y no veto a nadie, pero a mí ganar 700 euros me cuesta mucho dinero y tengo tres hijos como para regalárselos a un jeta", sentenciaba Marta.

Tras ello, Juan Carlos amenazaba con demandar a Marta y ella dejaba claro que "mi conversación contigo se acaba aquí". Finalmente, Verónica Dulanto y Frank Blanco daban por zanjado el asunto. "Silencio todo el mundo", gritaba el presentador mientras su compañera trataba de cebar otro asunto y dar paso a publicidad. A la vuelta, Frank Blanco explicaba que Juan Carlos había tenido un cara a cara con Marta durante la publicidad y ella aseguraba que se había abalanzado contra ella. "Lo vamos a dejar aquí porque son posturas irreconciliables", sentenciaba Frank. "Ya relájate Marta", le pedía el presentador. "