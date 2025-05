Máximo Huerta no puede ser más claro ante el conflicto de Melody con 'La Revuelta' de David Broncano

Melody dio una réplica muy contundente a 'La Revuelta' de David Broncano por las mofas que el programa hizo de ella y de su puesto en Eurovisión 2025. Y sobre ello ha dado su opinión Máximo Huerta a través de 'El programa de Ana Rosa' en Telecinco.

"No todo vale por dinero y audiencia, hay que respetar al artista. Yo no he faltado a ningún evento ni a ninguna entrevista, está de más decir algo que no es cierto", empezó pronunciando la cantante después de que Broncano y su equipo dijera que les había dejado tirados la pasada semana.

"Por encima de todo está la salud mental y, que se han reído de que yo me haya ido a mi casa para poder ver a mi familia, no me parece. No me gusta la doble moral de que se hable de la salud mental, yo pida un descanso y se haga burla de mí diciendo que a lo mejor estaré en mi casa bajando las persianas y equilibrándome. Yo soy más humorista que cualquier humorista porque me encanta el cachondeo, pero la salud mental no es para hacer humor", sentenció Melody a continuación.

Después, cuando la prensa le preguntaba si va a ir a 'La Revuelta' tras lo que hicieron con ella, la artista fue contundente: "Ahora mismo no, voy a ir a los programas en los que a mí se me respete y se me dé mi sitio como artista. Siempre estoy abierta a unas disculpas, porque yo como persona entiendo que todos nos podemos equivocar, yo la primera, pero eso tiene que llegar".

Y este conflicto de Melody con 'La Revuelta' de David Broncano no ha sido eludido en 'El programa de Ana Rosa'. "Al primer programa que va a ir no va a ser de TVE", ha comentado Jano Mecha para dar el pie. En ese momento, Máximo Huerta no se ha contenido y se ha mojado con claridad.

"Claro, si no te han tratado bien, por qué vas a querer ir a un programa donde se han burlado de esa manera... aunque parezcan bromas muy de bar", ha aseverado el periodista y escritor.

"Aquí está invitada formalmente y esta es tu casa", ha añadido Jano Mecha. Y precisamente estas palabras cobran sentido después de que este martes se haya filtrado una supuesta negociación de Melody con 'De Viernes' para ofrecer su primera entrevista tras la rueda de prensa.

"Si a Broncano se le ha dado la libertad de criticarla, la misma libertad se ha tomado ella para decir que a ese programa no va", ha apostillado por su lado Sandra Aladro. "Yo creo que va a terminar yendo", ha rematado Ana Rosa Quintana, confiada en unas paces.