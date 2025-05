Máxima tensión entre Sonsoles y Colate Vallejo-Nágera en directo por una "desagradable" pregunta: "Me echan"

Este miércoles 28 de mayo, Colate Vallejo-Nágera visitó 'Y ahora Sonsoles'. Lo hizo apenas unos días después de salir a la luz una denuncia a su exmujer, Paulina Rubio, por una presunta agresión al hijo que tienen en común. Nada más entrar en el plató, el empresario quiso dejar claro que la entrevista fue acordada hacía semanas.

Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la actualidad manda. Por lo tanto, Sonsoles Ónega no dudó en preguntarle por esta denuncia y por la terapia familiar a la que se había instado a los padres del menor por parte de un juzgado. "Creo que deberíamos proteger en la medida de lo posible al menor. Este tema es tan delicado que prefiero no tratarlo. Es algo que no es agradable", reconoció el hermano de Samantha Vallejo-Nágera.

Colate Vallejo-Nágera le para los pies a Sonsoles Ónega

Pese a esto, la presentadora insistió en preguntarle por sus sentimientos respecto a esta complicada situación. Además, quiso hablar de forma genérica, sin entrar en detalles, sobre conflictos entre padres e hijos. Tal fue la insistencia de Sonsoles Ónega que Colate se vio obligado a pararle los pies: "Me estás sacando cosas que me incomodan mucho. Me estás poniendo tenso porque es un tema muy desagradable".

Acto seguido, ha dejado claro que "esta entrevista estaba pactada hace mucho tiempo, pero han pasado estas cosas de repente y prefería cambiarlo. Como no se ha podido cambiar, pues aquí estoy, pero no quiero entrar demasiado". Sin embargo, la presentadora trató de hacerle entender que ella solo estaba haciendo su trabajo: "Yo lo sé, pero si yo no te pregunto hoy a las ocho, en los tornos, estoy firmando el finiquito. Directamente, me echan".

"Bueno, te sustituyo yo si quieres", ha bromeado Colate, rebajando el tono con la presentadora. Incluso ha ironizado con los cambios que realizaría en el plató si él estuviera al frente del espacio vespertino de Antena 3: "Pondría un poco de aire acondicionado", ha asegurado el exmarido de Paulina Rubio.

Sonsoles desesperada con Colate "¿Qué quieres hablar todo el rato del Badajoz?" pic.twitter.com/QMyxLJcqj1 — TVMASPI (@sebas_maspons) May 28, 2025