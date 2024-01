El calvario de Colate Vallejo-Nágera con Paulina Rubio: «Recibí amenazas de muerte»

Este fin de semana, ‘¡De viernes!’ contó con tres potentes entrevistas para su primer programa de 2024. Julián Contreras, Malena Gracia y Colate Vallejo-Nágera. Este último se sinceraba sobre su relación con Paulina Rubio, a la que no dejó nada bien parada.

Según el empresario, junto a la cantante mexicana vivió un auténtico infierno. Aunque en su inicio la relación con Paulina fue muy divertida, pronto todo se complicó. De hecho, fue el día de la boda cuando todo empezó a torcerse entre ellos. Lo más sorprendente, quizá, de su declaraciones, fue cuando recordó la última frase de su padre antes de morir: «Esta mujer te va a arruinar la vida».

Colate Vallejo-Nágera asegura que Paulina era «muy controladora». Pero lo peor, según cuenta, vino después de la boda, en mayo de 2007. «La primera noche no fue tan buena como hubiera querido. Me desperté en el sofá, fue una especie de señal, fue una especie de señal. Después de la boda, todo cambió. Esa primera vez que me fui (a trabajar a España), fue un infierno. Tuve que elegir entre mi familia y mi trabajo y fue de las peores decisiones que tomé en mi vida. Me alejé de mi trabajo, de mi familia y mis amigos», lamenta el empresario.

Colate Vallejo-Nágera tilda a Paulina Rubio de «insegura» y «controladora»

El hermano de Samantha Vallejo-Nágera tilda a su exmujer de «insegura» y «controladora», además de «una diva caprichosa». También recuerda la fuerte discusión que tuvieron «que marcó mi relación». Justo cuando lo iban a dejar, Paulina le anunció que estaba embarazada. En ese momento, intentaron «retomar algo que era imposible» y él «hizo todo lo posible por arreglarlo».

«Pasó algo que no tenía que haber pasado y hasta hoy», asegura Colate. La separación supuso para él un punto de inflexión. Pero ahí comenzaría su calvario: una demanda de divorcio que fue acompañada de «una campaña de destrucción de mi imagen». Asegura haberse gastado alrededor de medio millón de dólares en abogados, por lo que se encuentra «sobreviviendo como puedo».

Incluso afirma haber recibido amenazas de muerte los dos primeros años posteriores a su ruptura. «Siempre he tenido dificultades para ver a mi hijo», lamenta Colate Vallejo-Nágera, quien confiesa que llegó a tocar fondo por culpa de esa mala relación con ‘la chica dorada’.