María del Monte pone el acento donde nadie lo ha hecho sobre Melody en Eurovisión: "No me gusta…"

Como cabía esperar debido a su arrollador éxito de audiencias, este lunes 19 de mayo todos los programas han abordado lo ocurrido en la gran final de Eurovisión 2025 del pasado sábado. En 'Y ahora Sonsoles', María del Monte ha sido la más clara a la hora de dar su opinión sobre la actuación de Melody. En su opinión, "fue mucha parafernalia. Tanto espectáculo ocultó a 'Esa Diva'".

Aunque la interpretación de 'Esa diva' de Melody fue impecable, se tuvo que conformar con la antepenúltima posición. La colaboradora de Sonsoles Ónega, cree saber por qué la representante española obtuvo tan pocos votos: el exceso visual. "No me gusta tanta parafernalia. Creo que tanto adelanto tecnológico, tanta puesta en escena, terminan por ocultar lo que de verdad importa: la canción. Todo se está basando en el dinero, como siempre", lamenta la artista.

Sin ocultar su decepción ante lo ocurrido, María del Monte reconoce que "he dejado de creer en muchas cosas, y una de ellas es que la música es ahora una fórmula de pago: pagas y te escuchan; no pagas y no te oyen". "¿Cómo se quedan uno cuando el resultado es el que es?", preguntó la presentadora a los presentes en la tertulia. Ante esto, Blanca Paloma, quien representó a España en 2023, aseguró que "una artista que va a Eurovisión va preparada para todo, pero cuando las expectativas se disparan, quienes peor lo pasan son los demás".

María del Monte habla sin reparo sobre Melody: "Fue mucha parafernalia. Tanto espectáculo ocultó a 'Esa Diva'" pic.twitter.com/iVU8iD5Q14 — TVMASPI (@sebas_maspons) May 19, 2025

Opiniones dispares en 'Y ahora Sonsoles' sobre la canción de Melody

Por su parte, Pilar Vidal, otra de las colaboradoras del magacín vespertino de Antena 3, fue contundente: "No pienso ver más el festival. Me parece un popurrí… terminé con un dolor de cabeza. Debería haber unas bases mínimas: unas bailan, otras no… está todo tan desperdigado que no sabes quién va a ganar". Mucho más duro fue el periodista Iñako Díaz-Guerra, según el cual: "La canción era mala. Melody ha hecho lo máximo posible con un tema que no tenía personalidad. Nos dedicamos a imitar lo que funcionó en otros años".

Una opinión muy similar a la de Serafín Zubiri, quien representó a España en el año 2000: "La canción está bien, pero no para ganar Eurovisión. El sistema de votación tampoco ayuda, es parte del problema". Mar Montoro, experta musical, sí que defendió el mensaje de 'Esa diva': "La canción trasmite empoderamiento femenino. Es un grito que conecta. No hemos invitado nada nuevo, pero tampoco se puede negar que ha calado".

Sobre el futuro que le espera a Melody tras su paso por Eurovisión 2025, Blanca Paloma deja claro que "esto es solo una etapa más en su carrera". "Tiene tablas y mucho futuro por delante", añadió. "Melody es una artista desde que nació y las que son buenas no se tiran a la basura", sentenció finalmente María del Monte.