Sonsoles Ónega corta de inmediato la intervención de Antonio Naranjo en Antena 3: "Es peligroso"

Este lunes, todos los programas de televisión están analizando lo sucedido en Eurovisión 2025. Desde el por qué del fiasco de España con Melody hasta la vertiente más política por la presencia de Israel y el posible fraude del televoto. En 'Y Ahora Sonsoles' han tratado de hablar únicamente del fracaso de nuestra propuesta pero Antonio Naranjo volvía a liarla con sus comentarios.

De primeras, Iñako Díaz-Guerra no dudaba en decir que "la canción era mala, una trasnochada y un popurrí de cosas que no iban a ningún lado". "Claro que la de Austria era una joya, si no había quien la aguantara", le replicaba por su lado Antonio Naranjo.

"Si tú eres capaz de objetivar por qué gana una canción que te den la lotería o algo porque yo lo que he visto es a mamarrachos inmensos que han sacado una puntuación máxima y a canciones preciosas como la tuya que no la han sacado. Y viendo quien ha ganado, llamarme lo que queráis, pero yo al austriaco ese me pareció un bodrio infumable que no sabía ni que cantaba ni de qué iba la cosa y sin embargo le han votado. Lo musical me parece que no es relevante", insistía Antonio ante Blanca Paloma e Iñako.

Al debate se sumaba Carlos García-Miranda que también criticaba la canción de Melody y se producía entonces un análisis sobre si se tiene que cantar en español o no. "Yo creo que cuando un país compite internacionalmente debe mostrar lo mejor de sí mismo y su propia identidad, por lo que hay que cantar en español solo faltaba, y lo segundo en todo caso apostar mucho más por música que nos represente y que sea música de raíz y si eso no le gusta a los europeos pues pasando", defendía el periodista. "Si de raíz era Blanca Paloma y no funcionó", le recordaban. "Pero que ha ganado una señora con barba que no cantaba un pimiento", soltaba entonces Naranjo cuestionando a Conchita Wurst.

"¿Pero qué hacemos mal para que no funcione?", cuestionaba Sonsoles Ónega. "Pues no sacar señoras con barba", contestaba Antonio Naranjo. "No digas chorradas Antonio", le cortaba la presentadora. "Yo creo que hay que pensar de manera internacional y dar un sonido que enganche a la primera y dar un espectáculo", refrendaba Mar Montoro.

Sonsoles Ónega se encara con Antonio Naranjo por comparar las elecciones con Eurovisión: "No es democrático"

Después, Antonio Naranjo tomaba la palabra para hablar de la polémica del televoto. "Podían televotar cualquier ciudadano de cualquiera de los países, podemos discutir si el procedimiento de que cualquiera pudiera votar 20 veces es discutible, pero los votos los podían hacer los alemanes, los rumanos y todos", aseveraba. "Pero hay países que tienen más movilización de voto", le recordaba Sonsoles.

"Pero a ver si vamos a discutir ahora que en la democracia la gente vota fatal porque eso es peligroso", incidía Antonio Naranjo. "Hombre no me compares la votación electoral en una democracia con la votación en Eurovisión porque me da vueltas la cabeza. Una cosa es votar veinte veces y otra un voto", le cuestionaba Sonsoles Ónega. "Pero el voto era igual para todo el mundo", volvía a repetir Antonio. "Pero no es cada ciudadano un voto que es lo democrático", volvía a replicarle la presentadora. "El problema es que además hay que pagar", le recordaban. "Pero no porque Israel haya metido mano, Israel habrá gustado a la gente la canción o habrán votado por otras razones que entiendo por otro lado", añadía.

Después, Antonio Naranjo volvía a levantar polémica en 'Y ahora Sonsoles' tras escuchar a Mikel Hennet, ex representante de España en Eurovisión con D'Nash y corista con Miki Núñez y que forma parte del equipo del programa. "Yo creo que hay un halo con Eurovisión en este país extraño, en otros países se alaba Eurovisión y aquí es como vamos a ver quién va y a quién podemos criticar", aseveraba.

"No, lo que nos lo tomamos a cachondeo y por eso mandamos a Chikilicuatre porque los españoles somos muy vacilones. No os lo toméis tan mal, entiendo que sufráis, pero yo creo que es más una noche para pasárnoslo bien y tomárnoslo a risa y no con haceros la vida imposible a los artistas", les decía a Mikel y Blanca Paloma. "Pero nosotros no nos lo tomamos a broma, es nuestro oficio", le replicaba Mikel Hennet.