María del Monte se planta y rechaza responder a Pablo Motos la peor de las preguntas: "De ese tema no hablo"

María del Monte fue la estrella invitada de este miércoles en 'El Hormiguero' justo después de ser condecorada con la Medalla de Andalucía a las artes. La folclórica se reencontró con Pablo Motos para celebrar su último reconocimiento, pero terminó plantándose cuando el presentador le preguntó por uno de los sucesos más desagradables del año pasado: el robo de su casa a manos de su sobrino, Antonio Tejado.

Nada más entrar en el plató de 'El Hormiguero', la cantante dejó claro que llegaba dispuesta a pasarlo en grande, pero también a desmentir algunas de las últimas polémicas que le han salpicado. "Tanto ella como yo nos hemos reído lo más grande. Tenemos nuestros códigos, no le doy importancia", comentó tajante sobre la supuesta "cobra" que le propinó a su mujer Inmaculada Casal durante el acto de la Junta de Andalucía.

María del Monte dice 'hasta aquí' con lo que Pablo Motos le llega a preguntar: "Es un tema muy desagradable"

"¿Tú eres de darte besos en público con tu mujer? ¿Delante de las cámaras?", preguntaba la invitada ante la insistencia de Pablo Motos mientras este negaba con la cabeza. "Fue una broma. No existe el acierto. Hagas lo que hagas siempre lo haces mal, nunca aciertas. Como siempre, he ido a mi aire, lo único que hago es ejercer mi derecho. Ser libre sin hacer daño a nadie", sentenció María del Monte algo molesta por la repercusión de su gesto en pareja.

María Del Monte habla de la polémica por el beso con su mujer, Inmaculada Casal #MaríaDelMonteEH pic.twitter.com/LsgtnWPhqf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 12, 2025

Y el ambiente de la entrevista no mejoró cuando el conductor de 'El Hormiguero' decidió sacar a relucir uno de los sucesos más controvertidos del año pasado para la folclórica. "Es un tema muy desagradable. No me sigue persiguiendo, aquello ocurrió. Intentamos superarlo en manos de profesionales", espetó cuando el presentador le preguntó por el robo de su casa, en el que participó su sobrino Antonio Tejado.

Durante su última comparecencia con la justicia a principios de marzo, cuando se había cumplido más de un año del asalto a la casa de la intérprete, el juez decidió imputar a tres nuevas personas por el delito, sugiriendo la existencia de una red criminal más amplia. "De ese tema no hablo, pero me persigue tanto el cariño de la gente que lo que me ayudan es a que no me acuerde", sentenció María del Monte, visiblemente incómoda en su charla con Pablo Motos.

"He tenido una época muy dura"

"¿A ti que quedaría trauma?", preguntó después de un largo silencio al presentador de 'El Hormiguero', que asintió enmudecido. "Entonces no me lo preguntes", replicó la cantante, cerrando la puerta a pronunciarse de nuevo sobre el tema durante el resto de la entrevista. "Hay a quienes le pasan cosas peores. Mientras haya vida hay que vivirla. Llega un momento en el que la mochila de la vida pesa, tienes que sacar cosas y si no eres capaz tú solo están los profesionales. He tenido una época muy dura", resolvió la folclórica, centrándose en la superación de las situaciones difíciles.

María Del Monte nos cuenta la importancia de ir a terapia #MaríaDelMonteEH pic.twitter.com/z1lP1e7LOw — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 12, 2025

"En 14 meses perdí a tres personas, es lo peor que te puede pasar en la vida. Me refugié mucho en la música. La vida es un soplo, pasa tan deprisa que no te das cuenta", terminó añadiendo María del Monte, que trató de recuperar el buen espíritu con el que entró en el espacio de Antena 3 al principio de la noche y así evitar tiranteces con el presentador y las hormigas.