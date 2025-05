Manuel Carrasco corta 'La Revuelta' con un dura reprimenda a David Broncano: "No eres un hombre de palabra"

David Broncano se disponía a arrancar 'La Revuelta' este miércoles repasando los miembros más destacados del público como cada noche cuando Manuel Carrasco irrumpió en el escenario sin previo aviso. El cantante regresó al espacio de La 1 para confrontar al humorista por la traición más reciente que ha sufrido por su parte, reprochándole haber incumplido una importante promesa que le hizo en su última visita.

Cuando el conductor de 'La Revuelta' estaba a punto de conocer a la espectadora que ocupaba este miércoles la piscina de bolas del público, un misterioso mensaje interrumpió la emisión. "No viniste a mi concierto", leyó el humorista directamente del mensaje escrito con recortes, para más tarde descubrir otro a gran escala en el que se podía leer "Lo pagarás caro".

Manuel Carrasco se encara con David Broncano: "Llevas muchos años criticándome"

Entonces, entre humo y música desafiante, Manuel Carrasco irrumpió en el escenario del teatro para plantar cara al presentador. "Realmente estoy bastante enfadado contigo", comenzó advirtiendo el cantante dejando al humorista descolocado. "No me parece bien, lo tuyo no tiene nombre, no hay por dónde cogerlo. Solo he venido para decirte un par de cosas", aseveró el intérprete antes de recordar lo que sucedió durante su primera visita a 'La Revuelta'.

Llegará un día en el que @manuelcarrasco_ y Broncano harán las paces, pero eso pasará en el multiverso. #LaRevuelta pic.twitter.com/9YIPStZ7qG — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 7, 2025

"Llevas muchos años criticándome, me dijiste que me ibas a echar una mano con la multa del Bernabéu", continuó reprochándole antes de recordar como durante su última aparición en el espacio de La 1 hicieron las paces cuando David Broncano aceptó ir a uno de sus conciertos tras años ignorando sus invitaciones. "La otra vez me prometió que iba a venir al concierto, invitamos a todo el público, 190 personas. Y ahora me entero por alguien de su equipo que él no viene al concierto", denunció el de Huelva causando revuelo entre el público.

Y es que, el intérprete de 'Qué bonito es querer' invitó tanto al público del programa como al presentador a su concierto de Sevilla, que tendrá lugar la semana que viene. "No eres un hombre de palabra", le reprochó Manuel Carrasco de nuevo mientras el público de este miércoles le animaba para regalar más entradas. "Cada vez que vienes a reprocharme cosas pierdes dinero", señaló Broncano entre risas.

"Vamos a calmarnos un poco, voy a venir al final y voy a cantaros un poco, voy a hacer una canción", resolvió finalmente el cantante para abandonar su nueva trifulca con el conductor de 'La Revuelta'. Cabe recordar que durante su primera visita al espacio el humorista terminó disculpándose por algunos de los comentarios que había hecho de los conciertos del onuvense, subestimando la capacidad del intérprete para llenar el Santiago Bernabéu.