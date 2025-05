La rajada de Josemi Rodríguez-Sieiro contra 'La familia de la tele' y TVE: "Programas de medio pelo"

Este viernes, 'La familia de la tele' ha emitido la rajada de Josemi Rodríguez-Sieiro contra el programa recién estrenado por TVE. El periodista se quedaba a gusto con los micrófonos de Europa Press y GTres atacando a diestro y siniestro a la cadena pública y su nuevo magacín de tarde con María Patiño, Belén Esteban y compañía.

"No me interesa nada. A mí aburridos como tantas cosas que se ven ahora en televisión, esos programas de medio pelo tan feos, tan malos, donde hay gente tan horrorosa. Lo encuentro todo como cutre, por eso no estoy en televisión", soltaba Josemi Rodríguez-Sieiro sin dejar claro a quien se estaba refiriendo.

"¿Pero por algún programa en concreto lo dices?", le preguntan. "Bueno lo digo por alguno claro, alguno que nos cuesta a todos los españoles el dinero. No tengo ni idea de si son una familia o son un grupo de amiguetes", respondía dejando claro que se refería a 'La familia de la tele'. "Están trabajando los pobres", defendía Sergio Pérez, reportero de Europa Press. "Yo no les echo la culpa a ellos, les echo la culpa a los guionistas", sentenciaba el periodista.

Tras ver su rajada contra ellos, Belén Esteban no se contenía con Josemi Rodríguez-Sieiro. "Anda que llamarnos feos a nosotros. Los tienes cuadrados. Llevas toda la vida criticándome, estamos ya del dinero público, venimos a trabajar y quien quiere nos pone y quien no no. Por ahora vamos poquito a poco pero trabajamos. Estoy hasta aquí", le replicaba la colaboradora.

Podría ser cualquiera de nosotros en esta nuestra red social. #LaFamilia16M pic.twitter.com/09otXKES13 — Miss Kokoro (@KokoroMiss) May 16, 2025

María Patiño y Kiko Matamoros hunden a Josemi Rodríguez-Sieiro

Después era Kiko Matamoros el que le hundía al recordar lo que había hecho Josemi en su pasado. "Le voy a decir una cosita a este clasista declarado. Tiene muy poca clase y se atrevió a escribir un libro que se llamaba 'Cuestión de estilo'. Pues bien, en cada página de ese libro había una falta de ortografía. Luego escribió 'Cuestión de ricos' y dijo lo siguiente dirigido a todo el público que paga impuestos y que financia los medios en los que él trabaja también. 'Los señores van en coche y el resto en metro'. Este es el perfil de este señor que presume de venir no se de qué cuna y que junta los apellidos de la madre para que parezca que era una marquesa y su madre tenía una mercería y sacó adelante a este pobre señor que intentó estudiar derecho y no la acabó como yo. Y soltó perlas de este tipo: 'mi madre se retiró del concurso de camelias cuando llegaron los socialistas' o 'que estabas harto de los panchitos y de la gente que venía de Venezuela y que compró el barrio de Salamanca'", soltaba el colaborador.

Otro que también dejaba retratado a Josemi Rodríguez-Sieiro por su hipocresía era Raúl Rodríguez. "Josemi si hablamos de cuestión de estilo háztelo mirar. Que pesadilla con lo del dinero público, usted trabajó durante más de 16 años en Telemadrid, cadena pública, déjanos en paz", aseveraba el periodista. "No me interesa nada lo que diga este señor porque miente más que habla", apostillaba Chelo García-Cortés.

Por último, María Patiño le lanzaba un último dardo al periodista tras su rajada. "Cuando teníamos muchísimo éxito, ahora estamos intentando trabajar para tenerlo, esta persona yo no sé si me veía fea pero me hacía mucho la pelota. Y no hay nada peor en el ser humano que creyendo que uno que es débil aprovechar ese momento para apalearlo. Esa es la falta de valentía y de tener clase", concluía la presentadora de 'La familia de la tele'.