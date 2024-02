Josemi Rodríguez Sieiro se deslengua con crudeza contra ‘D Corazón’ en TVE tras fracasar

‘D Corazón’, la nueva versión del célebre ‘Corazón’ de TVE con Jordi González como nuevo presentador junto a Anne Igartiburu ha sido un auténtico fracaso a nivel de audiencias. Un fiasco del que se ha pronunciado el que iba a ser uno de sus colaboradores: Josemi Rodríguez Sieiro.

Así, el mítico periodista Josemi Rodríguez Sieiro, que había sido anunciado como uno de los fichajes del espacio de TVE junto a otros rostros como Alba Carrillo, Carmen Lomana, Terelu Campos o Rosa Villacastín, entre otros, no ha dudado en cargar duramente contra el espacio de la cadena pública en Onda Cero.

«Llevo unos días que me estoy viendo anunciado en televisión, más que me he visto, me han dicho que me han visto anunciado en televisión. Pues no voy a ir», soltaba de primeras el periodista. «Porque yo ya sé el fracaso fue el primer día, el fracaso fue el segundo día, el fracaso fue el tercer día», decía sin reparos aludiendo a lo mal que ha funcionado el formato en audiencia tras anotar un paupérrimo 5,4% de share el pasado domingo.

«Y ahora me llaman para decirme que se ha reducido todo y digo pues mira no sabes lo que me alegro porque no puede ser», sentencia el colaborador. «Primero que no me parece normal trabajar un sábado o un domingo porque si no trabajo el viernes aquí me parece que no puedo hacer…», destacaba Josemi Rodríguez Sieiro. «Y sobre todo mi padre me dijo una cosa, me dijo vas a trabajar para los demás, pues fíjate siempre en una cosa: no trabajes para pobres porque lo que querrán es convertirte también a ti en un pobre», sentenciaba el colaborador.

De esa forma, Josemi Rodríguez Sieiro hace referencia a cómo TVE se ha visto obligada a hacer cambios con la duración de ‘D Corazón’ y a partir de este sábado reduce el programa media hora pasando a emitirse entre las 14:00 y las 15:00 horas quitándole la primera media hora.