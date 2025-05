El novio de Makoke se planta ante 'TardeAR' por una comprometida pregunta: "No vengo a esto"

Este viernes 16 de mayo, 'TardeAR' ha emitido unas imágenes en las que Carmen Alcayde y Montoya bromeaban en 'Supervivientes 2025' sobre la supuesta relación que mantuvieron Makoke y Brad Pitt. Acto seguido, el magacín vespertino de Telecinco ha conectado por videollamada con Gonzalo, prometido de la colaboradora, a quien Frank Blanco no ha dudado en preguntarle: "¿Qué sabes tú del tema este de Brad Pitt?".

Una pregunta que ha indignado a Gonzalo, quien se ha revuelto contra el programa: "Yo te aseguro que no voy a comentar nada sobre una relación que tuvo mi pareja hace 25 años. Me parece insólito que me llaméis para comentar esto. Yo comento para defender a Makoke. Yo no estoy en esta".

Al ver que al invitado no le había hecho ninguna gracia la pregunta, Verónica Dulanto ha intentado tranquilizarle: "Pero no te enfades, te veo enfadadillo". "Es que creí que me ibais a llamar para comentar", ha respondido él, visiblemente molesto. En ese instante, el presentador ha vuelto a tomar la palabra para explicarle como funcionan las cosas en el programa: "A ver, Gonzalo, que ya nos conocemos. ¿Estás comentando o no estás comentando? Nosotros te preguntamos y tú contestas lo que quieras".

La historia entre Makoke y Brad Pitt, según la versión de la colaboradora

"Yo te estoy haciendo un chascarillo y nos conoces y sabes que este programa usamos las bromas muchas veces", ha añadido Frank Blanco. Gonzalo, ha insistido en su enfado: "Y yo te hago otro chascarillo. Preguntadme lo que queráis, pero justamente no voy a contestar nada sobre el episodio de ayer".

Tenemos que remontarnos a los años 90 para hablar de la supuesta historia de amor entre Makoke y Brad Pitt. Aunque no fue hasta en el 2003 cuando la exmujer de Kiko Matamoros habló por primera vez de esta historia. Al parecer, según su versión, el actor se le acercó en la cena del estreno en España de la película 'Siete años en el Tíbet'. Según ella, él le dijo que "no sabía que las rubias también bailaban flamenco".

Ahí empezaron a hablar e incluso se llegaron a escapar de fin de semana una finca en el campo. "Luego me dijo que le acompañara a Francia pero no, no me apetecía estar más con él ni dormir con él", explicó Makoke. Eso sí, siempre que ha salido a relucir el tema, la colaboradora ha dejado claro que "es un caballero, un señor súper educado… no puedo decir nada malo de él".