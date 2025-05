Bea Archidona se ve obligada a pedir perdón por las imágenes que llegó a emitir 'De Viernes': "Son innecesarias"

Este 16 de mayo, '¡De viernes!' ha contado con la presencia de Belén Rodríguez. La colaboradora acudió al programa de Telecinco para responder a Terelu Campos tras lo que dijo sobre ella la semana pasada en el mismo programa. A raíz de esto, también protagonizó un cara a cara con Carmen Borrego quien no dudó en salir en defensa de su hermana.

Durante muchos años, Terelu Campos y Belén Rodríguez fueron como hermanas hasta que su amistad saltó por los aires tras la "persecución" que, según la segunda, sufrió desde 'Sálvame' cuando la hija de María Teresa Campos era colaboradora del programa. Según Belén, Terelu fue "cómplice" de ese acoso que recibió: "Se me sometió a un acoso, incluso dentro de mi domicilio. Se narraba lo que hacía yo dentro y Terelu era una de las presentadoras del programa".

"Me hicieron muchísimo daño. Yo no habría sido capaz de hacerle eso. Fue cómplice y colaboradora necesaria", sentencia la colaboradora de 'Fiesta'. Además, desveló que su examiga la impidió que visitara a su madre, María Teresa Campos, antes de fallecer. Cuando '¡De viernes!' emitió la pieza sobre este asunto, se han mostrado unas imágenes de la veterana presentadora que no han sentado muy bien a su hija Carmen Borrego, quien estaba siguiendo la entrevista en la sala VIP.

Carmen Borrego expresa su indignación con '¡De viernes!'

Al conectar con ella para que diera su opinión sobre las declaraciones de Belén Rodríguez, la hermana de Terelu Campos ha mostrado su malestar con el equipo de '¡De viernes!'. "Estoy enfadada porque me parece que el redactor que ha montado las imágenes de mi madre seguramente tendrá madre y comprenderá que es innecesario poner las imágenes que se han puesto esta noche en este programa", ha criticado, sin pelos en la lengua.

Ante esto, Bea Archidona, en nombre del equipo del programa, se ha visto obligada a pedirle perdón: "Te tengo que decir que tienes toda la razón, son totalmente innecesarias y por nuestra parte, hablo en nombre de todos mis compañeros, te pedimos disculpas". Aunque Carmen Borrego ha aceptado las disculpas de '¡De viernes!', ha reconocido que las imágenes le han provocado mal estar: "Me he quedado con una cara… Entendedlo, se me ha cortado el cuerpo", ha sentenciado.