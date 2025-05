Alexia Rivas señala un significativo detalle sobre Anita ante los rumores de embarazo en 'Supervivientes'

En 'Supervivientes 2025' han saltado las alarmas por el aspecto físico de Anita Williams. La concursante es la única que no ha perdido peso en estos 80 días de aventura y se ha convertido en la comidilla de sus compañeros; hasta el punto de frivolizarse con un presunto embarazo.

Fue Makoke la encargada de liderar el chisme en los Cayos Cochinos y de poner sobre el tapete la posibilidad de que la joven esté en cinta. Y no solo por un notable aumento de la tripa, sino por los constantes cambios de humor que ha experimentado en las últimas semanas.

Además, Makoke también reveló que Anita y Montoya tuvieron sexo en Playa Misterio, es decir, al principio del programa. Algo que nadie sabíamos y que no se había mostrado y que los dos protagonistas desmintieron tajantemente.

Así, los rumores de embarazo se han hecho fuertes y, por ello, la organización de 'Supervivientes 2025' le ha propuesto a Anita hacerse un test para salir de dudas. Una propuesta que la catalana ha aceptado sin dudas. El resultado, previsiblemente, lo conoceremos esta semana en la gala del martes o jueves.

Sin embargo, hay quien echa por tierra de un plumazo la teoría del embarazo. Es el caso de Alexia Rivas, que, como concursante de la edición 2021, ha dado claves sobre por qué le puede estar pasando eso a Anita.

"Cuando una mujer no come y tiene ese nivel de no estar alimentada, te cambian las hormonas y dejas de tener la regla. Eso le pasa a todos las mujeres", ha apuntado Alejandra Rubio. "Y no solo eso. Allí puedes coger cualquier bacteria, que luego en España se te quita", ha subrayado Alexia.

"Yo la segunda vez que fui a Honduras como fantasma del pasado volví con un barrigón que parecía una embarazada de 8 meses. Y nunca había pesado menos en toda mi vida", ha recordado la colaboradora, sintiéndose identificada con Anita.

"Con lo cual, es un efecto colateral del cuerpo a causa de una bacteria. Allí comemos mal, nos alimentamos mal, comemos el pescado crudo directamente del agua...", ha enfatizado Alexia Rivas.