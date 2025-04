Sorpresón total en 'Supervivientes': Almácor pide matrimonio a su novia y ella responde así

Almácor ha sido el primer concursante de 'Supervivientes 2025' que ha recibido la sorpresa de un familiar en los Cayos Cochinos. El cantante de 'Brillos platinos' ha podido volver a ver a su pareja, Elena, quien no ha dudado en cruzar el charco para sorprender a su pareja sin saber que éste le iba a recibir con una sorpresa aún mayor: una petición de compromiso.

Un momento que ha tenido lugar en la playa donde el joven ha podido fundirse en un abrazo con su novia. Sin poder contener el llano, Almácor no ha dudado en dedicarle unas emotivas palabras: "¡No me lo puedo creer! Y tú, ¿cómo eres tan guapa? No he abrazo a un peluche más en mi vida. No veas todo lo que he hecho, ¡la virgen! Casi me como los palos y todo".

"Estamos todos súper orgullosos de ti", le ha trasladado ella sin perder la sonrisa. Por su parte, Almácor ha seguido dedicándole tiernas palabras: "Pero tú, ¿cómo eres tan guapa? ¿Cómo eres tan preciosa?". Tras besarse en repetidas ocasiones, Almácor ha podido hablar junto a Carlos Sobera. Una oportunidad que ha aprovechado para soltar con cierta sorna: "Yo os amo para toda la vida y os invito a todos a la boda. ¡Esto es todo un espectáculo!".

Acto seguido y dirigiéndose a su pareja, el cantante le ha propuesto matrimonio de forma rotunda. "Yo el 13 hice esto porque me recordaba al color de esos ojos preciosos que tienes y lo hice porque sabes que eres la persona más importante de mi vida, que me has cambiado la vida y eres el brillo de mi mirada. Gracias a ti, estoy aquí cumpliendo mi sueño. Tengo algo importante que decirte, Elena quiero pasar el resto de mi vida contigo así que no tengo anillo, pero lo tendré. Quiero que nos casemos", han sido las palabras del joven. Ante la respuesta afirmativa de la joven, los dos se han fundido en un tierno abrazo respaldado por los aplausos y vítores del público.