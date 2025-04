Shock en 'El Hormiguero' ante la "heroicidad" de Juan y Medio para viajar de Sevilla a Madrid en pleno apagón

Este lunes 28 de abril se ha producido una situación histórica en España. Un apagón masivo registrado a mediodía dejó sin luz a toda la Península Ibérica. Pese a esto, 'El Hormiguero' quiso acompañar a los espectadores para hacerles un poquito más ameno el día vivido. El programa de Antena 3 contó con la presencia de Juan y Medio, quien también se vio afectado por el apagón.

"Aquí estamos también para contaros si hay alguna novedad para vivir juntos esta noche, incluso en estos momentos de desconcierto", explicó Pablo Motos a la audiencia. El presentador quiso agradecer a su invitado su presencia en un día como el de ayer: "Ha hecho una heroicidad viniendo de Sevilla en estas condiciones y arreglándolo todo en su cadena, porque él tiene su propio programa en Canal Sur que es un éxito".

Juan y Medio, atónito tras el apagón: "He flipado"

Nada más entrar al plató y comenzar la entrevista, Pablo Motos preguntó al almeriense sobre cómo estaba viviendo las últimas horas. "He flipado un poco porque es como volver a un tiempo al que yo recuerdo, de niño en Almería, sin luz", comenzó diciendo Juan y Medio. "El otro día vi unas velas que estaban viejas y dije 'esto lo voy a tirar' y ahora las estoy buscando porque no tengo velas ni pilas para la radio que me permitirían estar informado", añadió el comunicador.

Además, reconoció que "es increíble la desinformación y atravesar Madrid sin semáforos funcionando… Eso tiene una guasa". Y es que, el presentador se vio obligado a ir caminando hasta las instalaciones de 7 y Acción, la productora de 'El Hormiguero', para conocer de primera mano si esa noche habría programa o no.

"Hay mucha gente que se va a despertar mañana con luz del sol, es como una regresión. Es como la típica casa rural que luego no sale nada como te han dicho", bromeó Juan y Medio, intentando quitarle hierro al asunto. "Esto subraya que estamos viviendo en un mundo inventado que no tiene nada que ver con nuestra manera de vivir", sentenció Pablo Motos.