Rubén Torres sorprende al revelar quién es su concursante favorito de 'Supervivientes 2025'

Rubén Torres consiguió llegar a la final de 'Supervivientes 2024', donde se batió en duelo contra Pedro García Aguado, quien se acabó convirtiendo en el ganador. Este año, está siguiendo el programa desde casa, y no ha dudado en manifestar qué concursante es su favorito de esta edición.

Antes de que comenzase 'Supervivientes 2025', ya animó a los participantes a que disfrutasen la experiencia, una experiencia que él vivió al máximo. Aunque también les advirtió que era muy dura. Ahora, el bombero ha vuelto a hablar de esta edición en su perfil de Instagram, donde ha brindado su apoyo a Manuel González, quien se encuentra nominado esta semana por decisión de Anita, quien obtuvo el collar de líder.

Rubén Torres muestra su apoyo a Manuel: "Merece salvarse"

Rubén Torres también ha explicado el motivo por el cual apoya al que fuera su compañero de Villa Playa en 'La isla de las tentaciones'. Según él, "está saliendo un Manuel que no conocíais". "Se merece salvarse", ha dejado claro el exsuperviviente. Manuel se encuentra nominado junto a Makoke, Joshua Velázquez y Koldo Royo. Uno de los cuatro abandonará el concurso en la gala del próximo jueves presentada por Jorge Javier Vázquez.

Rubén Torres, además de participar en 'Supervivientes 2024' también fue uno de los tentadores de la octava edición de 'La isla de las tentaciones', al igual que Manuel. Aunque, según aseguró el periodista Javier de Hoyos en 'Ni que fuéramos', el bombero habría entrado en el reality con pareja. En el programa consiguió que Bayan cayera en su tentación.

Ahora, el bombero catalán está feliz con su novia, Laura Cantizano, una chica mayor que él, un motivo por el cual ha recibido algunas críticas en redes sociales. Aunque él ha dejado claro que "la edad a mí personalmente me da bastante igual, me fijo en lo buena persona que es y obviamente en ese cuerpazo que le da mil vueltas a gente de 20 años", sentenció ante las críticas. Ella, por su parte, ha aclarado que es seis años mayor que él, y reconoce no entender por qué se critica tanto la diferencia de edad: "Parece ser que si la mujer es mayor que el hombre es delito".