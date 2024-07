Rubén Torres confirma si ha tenido relaciones con hombres tras ‘Supervivientes’: ‘He hecho cosas’

Rubén Torres pasó de ser prácticamente un desconocido a convertirse en subcampeón de ‘Supervivientes 2024’, edición que ganó Pedro García Aguado. Ahora, el bombero se ha sincerado con el programa ‘En todas las salsas’ de Mtmad, donde ha reconocido haber mantenido encuentros íntimos con otros hombres.

«¿Tú nunca has querido probar algo con un chico?», le ha preguntado directamente Ibán García sin imaginarse la respuesta que él le iba a dar. «No es que me llame la atención pero he hecho cositas… Juntos, pero no revueltos«, ha revelado Rubén Torres, antes de proceder a explicar en qué consistió esas «cositas».

«Lo típico con un amigo, acabas ligando y estás en la misma habitación. Pero, entre nosotros nada. Pero me gusta jugar lógicamente», reconoce el exsuperviviente. «Yo quiero que acabe con Gorka, aunque sea una noche», ha añadido uno de los colaboradores del espacio, provocando las risas del resto de sus compañeros.

Rubén Torres desvela las secuelas que le ha dejado su paso por ‘Supervivientes’

Rubén Torres en ‘En todas las salsas’.

En otro orden de cosas, Rubén Torres también desveló las secuelas que sufre tras su paso por Honduras. Al igual que otros exconcurantes del reality, el bombero reconoce que no sabe cuándo parar de comer: «Sigo teniendo ansiedad por comer. He recuperado 6 kilos en una semana». Un ‘efecto rebote’ que es muy común entre todos los que pasan por el programa y que consiste en recuperar el peso perdido en tiempo récord. Eso se debe a la ansiedad por la comida.

«Yo creo que habré perdido unos 16 kilos. Ahora he recuperado muchos kilos, unos seis, en pocas semanas. Porque te hinchas de comer y el efecto rebote no es que comas más por la ansiedad, sino que tu cuerpo, como sigue en modo ‘supervivencia’, cualquier cosa que comas lo retienes. Te retiene la grasa, el azúcar y todo», ha explicado Torres.

Pero sus secuelas van más allá de su peso. El de Badalona también ha señalado las cicatrices y magulladuras que le han dejado los difíciles retos a los que se sometió para conseguir el ansiado collar de líder. Pero el esfuerzo mereció la pena, ya que es el famoso con mayor número de collares de líder de la historia de ‘Supervivientes’.