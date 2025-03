Rubén Torres ('Supervivientes') es desenmascarado por su farsa en 'La Isla de las Tentaciones'

'La isla de las tentaciones' guardaba una de las grandes sorpresas de su octava edición para la esperada entrega de 3 meses después emitida este lunes. Si bien Bayan y Rubén Torres abandonaron República Dominicana con el plan de seguir explorando su historia de amor, la de Mallorca se encontró con una estampa muy diferente cuando se apagaron las cámaras. Al parecer, el bombero echó el freno a su idilio con la concursante porque su pareja le estaba esperando fuera.

Hace semanas desde que salió a la luz que el finalista de 'Supervivientes' acudió a la última entrega del reality como tentador teniendo ya una pareja. Y eso mismo confirmó el bombero este lunes en su reencuentro con Bayan, con quién tardó tan solo 48 horas tras su llegada a España en cortar de raíz cualquier tipo de contacto. La ex pareja de Eros, a quién abandonó por el de Badalona, quedó destrozada.

Alessandro Lequio carga contra la traición de Rubén Torres a Bayan: "Para él no puntúa como infidelidad"

Como bien explicó la concursante de 'La isla de las tentaciones', Rubén Torres le había explicado que tenía una situación pendiente de resolver en su regreso a España, pero que continuar la relación que habían iniciado en Villa Playa entraba dentro de sus planes. Sin embargo, el tentador terminó comunicándole a través de mensajes que iba a retomar la relación que tenía fuera.

Joaquín Prat en 'Vamos a ver'

Durante su reencuentro con Bayan después de todo lo vivido en la isla este lunes, Torres confirmó que a día de hoy continúa su relación con esa persona. Una revelación que ha causado furor en el plató de 'Vamos a ver', donde los colaboradores han condenado el juego sucio del bombero. "La chica es la novia que tenía y que siguió teniendo Torres cuando entró en 'La Isla de las Tentaciones'. Él entra como tentador con pareja", subrayó Joaquín Prat.

"Para él, ser un tentador amante es un trabajo y no puntúa como infidelidad. Es un poco como 'Pretty Woman", añadió Alessandro Lequio, asegurando que para Rubén Torres, entrar al reality, seducir a Bayan y romper su pareja fue una pura cuestión económica. Pepe del Real ha desvelado también que en octubre de este año, el de Badalona incluso acudió a la boda de Ángel Cristo con la misma chica.

"La ha engañado y utilizado"

Las colaboradora del 'Club Social' no han dudado en tachar a Torres de. "cínico y mentiroso" por jugar con los sentimientos de Bayan y prometerle una relación en la hoguera final que jamás comenzó. "Entonces lo que no puedes hacer es irte con la chica que has tentado. A Bayan la ha engañado y la ha utilizado", sentenció Sandra Alardo, condenando la actitud del televisivo.