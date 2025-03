Cuesta creer el estado actual de Bayan y Eros tras 'La Isla de las Tentaciones', con un montaje al descubierto

'La Isla de las Tentaciones' llega a su fin y ha empezado sus hogueras finales este lunes. Una de las parejas que se ha reencontrado es la formada por Eros y Bayan, que han mantenido un bronco cara a cara. Junto a Montoya y Anita han sido una de las parejas más sonadas de la edición.

La hoguera final entre ellos no ha podido ser más dura y tensa, cargada de reproches y ataques. Finalmente, como no podía ser de otra forma, pues esta relación era completamente insalvable, se han marchado de la isla por separado. Eros no ha perdonado las infidelidades de Bayan con Rubén Torres, su tentador, y ella ha dejado claro que no quiere saber nada de él. Además, Bayan ha decidido irse con un nuevo amor, Torres, que le ha correspondido. Los dos han salido juntos de la hoguera con la intención de conocerse mejor.

Tras este final, muchos se preguntan cómo acabó todo una vez volvieron a España y cuál es la situación actual de Eros, Bayan y Torres. Y desde luego, la respuesta, que sabemos gracias al gran trabajo de investigación de la famosa cuenta Lacuernis, no puede ser más sorprendente, más surrealista y más retorcida. Y es que, a su vuelta de 'La Isla de las Tentaciones', Bayan se lleva el palo de su vida con Rubén Torres.

El bombero tenía novia, llamada Laura, a pesar de su papel en el programa. Es todo muy extraño, pero durante la grabación del reality esta chica recibía cartas de amor y flores de Torres como remite. Así lo compartía en sus redes sociales durante el mes de septiembre, momento en el que tuvo lugar el rodaje de la presente temporada.

Al parecer, antes de irse a República Dominicana, Rubén Torres dejó encargado que le llegara una carta y un ramo de rosas por día, mientras él estaba en 'La Isla de las Tentaciones'. Es decir, el catalán estuvo liándose con Bayan y aceptó salir con ella mientras una chica le esperaba fuera. ¿Era todo un montaje y Torres estaba haciendo un papel en el programa? Todo parece indicar que sí.

A finales de septiembre cuando Torres estaba a punto de volver de la grabación, Laura subió una foto de ambos en la cama, dejando claro por si existía alguna duda de que le seguía esperando mientras él se había acostado con Bayan en infinidad de ocasiones.

A los días de volver, esta chica colgó una imagen de la mano con él y, según la citada fuente, no se habrían separado hasta ahora. Parece que el ver cómo intimaba con Bayan no ha hecho que Laura rompa la relación porque ella compartió una foto por San Valentín que daba pistas de que están juntos actualmente. De ahí que cobre fuerza la hipótesis de que Torres fue a la isla fingiendo un papel. Algo para nada esperado. Por su parte, cuando Bayan se enteró de todo, se sintió muy engañada y esa incipiente relación con Rubén y sus planes de futuro con él fuera del reality se truncaron.

Y hay más. En cuanto al estado actual de Eros y Bayan, Lacuernis asegura que él la dejó de seguir nada más volver a España para borrar todo rastro y toda relación con ella. Y tras un tiempo de soltería, se habría liado con una tentadora. Y no, no es Erika. Las pistas indican que es Paula. Por su lado, hace pocos días se pilló a Bayan con Samuel Chavez, de 'La Isla de las Tentaciones 5'. Al parecer, se estarían conociendo y serían pareja en este momento.