Montoya rompe la tregua con Anita tras un polémico comentario de Pelayo en 'Supervivientes'

Los rifirrafes entre Anita Williams y Montoya siguen siendo una constante en 'Supervivientes 2025'. A pesar de protagonizar tiernos momentos en la valla que separa las diferentes playas, los concursantes también son partícipes de broncas como la que los espectadores han podido presenciar e pleno directo durante la quinta gala del reality. Un encontronazo originado a raíz de un malentendido por una frase pronunciada por Pelayo Díaz enorgulleciéndose de lo que él denomina "ser bipolar".

"Yo quiero a las personas como sean, con sus defectos y sus virtudes... Tiene muchas personalidades, me tiene perdido el muchacho. A ver si le casa alguna", le ha asestado Montoya a la par que ha defendido su postura asegurando tener una única cara. Un estallido que ha encendido a Anita, quien ha querido excusar al estilista.

Tal y como se le ha podido escuchar a la joven, Anita parece estar al límite de su capacidad en el reality: "Estoy a punto de reventar, de verdad. Se está yendo por los cerros de Úbeda como diría mi abuela y paso". Una crítica situación vivida a raíz de un malentendido del que la propia concursante ha dado más información.

"Cuando hemos ido a publi o hemos desconectado, yo he entendido perfectamente lo que ha querido decir Pelayo de las diez personalidades y lo he querido explicar. En vez de diez personalidad, se refería a que tiene muchas emociones como todo el mundo. Personalidad hay una, pero las emociones depende del momento. Montoya ha pensado que estaba defendiendo a Pelayo", ha explicado Anita Williams.

"Hasta los cojones": Montoya explota y marca distancias con Pelayo

Un apoyo, el de la joven al estilista, que ha hecho brotar a Montoya: "Bipolaridad que ha dicho antes y no me gustan las personas bipolares. Tengo mi opinión. No vas a venir a decir entiendo a Pelayo". "Yo he dicho que entiendo a Pelayo", le ha recordado la concursante ante lo que Montoya ha añadido: "No quiero que lo defiendas. Eres libre de conocerlo. Quieres quitarme a mí una actitud que llevo conviviendo un mes con él y pienso eso de él. Habla lo que quieras, estoy de bipolaridades hasta los cojones. No quiero más, no me gustan".

Frente al enfado de su expareja, Anita Williams ha vuelto a explicarse: "Yo no he defendido a nadie, simplemente he entendido lo que ha dicho. No me entiendes tú que encima tergiversar mis palabras. Me tendrías que conocer perfectamente ya". "Parece que o me conoce nada. Odio los cambios de chaqueta", ha señalado Montoya. "Lo que le molesta Jorge es que se ha pensado que he defendido a Pelayo", ha vuelto a repetir la joven, lo que ha hecho estallar a Montoya.

"¿Ves como siempre metes a la tercera persona? No sigo los principios de la bipolaridad y me gustan las personas de primera y no me ha transmitido en un mes eso y tú me deberías haber apoyado. Lo has dicho" , han sido las críticas palabras del siempre polémico concursante. En ese momento y ante el uso de la palabra "bipolaridad", el presentador ha intervenido advirtiendo: "Quizá deberíamos dejar de utilizar términos médicos y utilizar múltiples características". "Llámalo como quieras. Yo de cara, del tirón y múltiples caras no", ha concluido Montoya.