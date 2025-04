Max da una mala noticia con este incremento de precios y la inclusión de publicidad en España

Max lanza un nuevo plan básico con anuncios en España a partir del 8 de abril al precio de 6,99 €. Así, se apunta a la moda de muchas otras plataformas que ya han implementado publicidad entre su contenido. Netflix fue la primera en apuntarse a este formato, seguida por Prime Video o Disney Plus. Lo que al principio parecía algo lejano ha acabado por instalarse de una forma progresiva. Y pese a todo, hemos acabado por regresar a un modelo de consumo más tradicional. Es decir, si quieres librarte de anuncios indeseados, no va a quedar otra que pagar un poco más por tu suscripción. Eso sí, esta subida de precios es para los nuevos usuarios. Si tenías la oferta de mitad de precio, se mantendrá.

El timing no ha podido ser más oportuno, ya que justo llega cuando Max ha recuperado el terreno perdido con otras plataformas en cuanto a conversación en redes. La tercera temporada de 'The White Lotus' está siendo un autentico éxito, y este lunes 7 de abril llega a su final. Un esperado desenlace de una hora y media de duración. Pero es que además, en diez días nos llega la segunda temporada de 'The Last of Us', uno de los grandes éxitos de la plataforma. Así que para esos nuevos usuarios que querían aprovechar para ver dichas ficciones, les va a tocar pagar un poco más.

Pero es que este 2025, Max tiene previsto el estreno de nuevas series originales como 'Duster', 'El Caballero de los Siete Reinos' (serie de 'Juego de Tronos') e' IT: Bienvenidos a Derry'. El plan básico con anuncios, que llega también a Portugal y Andorra este 8 de abril, se lanza además en Amazon Prime Video Channels en España.

Para anunciar esta subida de precios, y la incorporación del Plan con anuncios, Alessandro Araimo, vicepresidente ejecutivo y director general de Warner Bros. Discovery Iberia e Italia ha querido explicarlo en un comunicado. "Nos complace enriquecer nuestro servicio de streaming Max y ofrecer en España una nueva forma de que el público se suscriba al servicio y acceda a cientos de títulos memorables que forman parte de nuestro grupo. Al mismo tiempo, somos conscientes de que los anunciantes quieren difundir sus mensajes a través de medios fiables, sólidos y con un posicionamiento claro y distintivo en el mercado".

Por otro lado, Luca Nicoli, VP Digital Ad-supported Services de WBD para EMEA, ha querido hablar un poco más sobre este nuevo servicio. "Ampliar nuestra disponibilidad de publicidad a España, Portugal y Andorra ofrece a las marcas una oportunidad única de asociarse con nuestro servicio de streaming de primer nivel a través de productos publicitarios de gran impacto en torno a las series originales de HBO y Max. Los suscriptores han respondido de manera extremadamente positiva al lanzamiento de los planes con anuncios en Max, lo que ha ayudado a ampliar nuestra base de clientes al atraer a segmentos de audiencia que desean acceder a un precio más bajo al contenido de calidad de Max, como 'The White Lotus', 'The Last of Us', 'El Pingüino' y 'La Casa del Dragón'".

Así son las nuevas tarifas de Max

Los planes de suscripción de Max para nuevos clientes van a cambiar a partir del 8 de abril. Así que, tras las subidas de precio quedarían de esta manera: