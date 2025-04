'MasterChef 13' anuncia a su primer expulsado entre sus 16 concursantes tras un cambio de mecánica

TVE ha vuelto a encender los fogones de 'MasterChef' este lunes con el estreno de la décimo tercera edición del talent de cocina de más éxito de la televisión. Y lo ha hecho con una entrega marcada por la selección de los 16 aspirantes, una prueba de exteriores muy diferente y la primera expulsión.

Como cada año, antes de empezar el programa se ha producido el casting final con Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz teniendo que elegir a los 16 aspirantes de esta edición entre 40 candidatos. Cada uno se presentaba ante los jueces con un plato y los que conquistaban a los tres se llevaban el delantal blanco. En concreto eran 12 los que conseguían convertirse en concursantes oficiales.

Otros 12 aspirantes recibían un delantal gris. Después esos aspirantes se enfrentaban a un último reto para conseguir uno de los cuatro delantales blancos en juego. En esta prueba, los jueces de 'MasterChef' contaban con la ayuda del chef en sombra, Toño Pérez, que había estado escuchando todo desde el principio.

Para llevarse ese delantal, los aspirantes eran divididos en grupos y se enfrentaban a diferentes retos: hacer una milanesa, una ensalada con una vinagreta especial, una tortilla francesa, cocinar huevos en tres temperaturas y texturas y abrir cinco ostras. Finalmente, Jorge, Chema, Yago y Bea eran los últimos participantes en sumarse al casting de 'MasterChef 13'.

El giro inesperado en la primera prueba de exteriores

Una vez ya estaban seleccionados los 16 concursantes, todos viajaban hasta Santillana del Mar (Cantabria), donde se combina belleza, hospitalidad y buena gastronomía. Esta hermosa villa medieval atesora el título del pueblo más bonito de España. Allí se enfrentaban a la primera prueba por equipos y era un reto completamente distinto a lo que estamos acostumbrados pues eran los propios aspirantes los que tenían que elegir los equipos, los capitanes, el tiempo para cocinar, el número de comensales y hasta el menú.

Así, los equipos decidían que los primeros capitanes de esta edición fueran Jorge, que ya tiene cierta experiencia en cocina, y Ariana, que concursó en la edición de 'MasterChef Junior' en EEUU. Sin embargo, se enfrentaban a un reto muy difícil pues pese a elegir ellos mismos el menú se veían superados y no conseguían sacar adelante los platos como deberían.

Y si habían dejado a los aspirantes que eligieran todo en la prueba de exteriores, Pepe, Samantha y Jordi también decidían que fueran ellos mismos los que decidieran quienes tenían que ser los que se llevaran el delantal negro. Así, tanto Jorge como Ariana decidían ponerse uno de esos delantales negros al no haber hecho un buen trabajo como capitanes y decidían que otros compañeros se lo ponían también.

Miguel Mayordomo, el primer expulsado de 'MasterChef 13'

De vuelta a las cocinas, los delantales negros se enfrentaban a su primera prueba de expulsión en la que tenían que elaborar un plato italiano con los ingredientes que escondían en las cajas. En esta prueba, los jueces querían ver la capacidad que tienen los aspirantes para trabajar en equipo pues tenían que compartir los ingredientes con su compañero de fila. Para crear sus platos recibían los consejos del chef Andrea Tumbarello (dos soles Repsol) y la influencer y finalista de 'MasterChef Celebrity 9', Marina Rivers.

Los concursantes trataban de ser equilibrados y dividir los ingredientes a la mitad para que así cada uno de ellos pudiera tener los mismos productos a la hora de cocinar su plato para tratar de mantenerse una semana más en el programa y evitar ser el primer expulsado de la edición.

Tras el cocinado llegaba el momento de la cata y en mayor o menor medida todos sacaban adelante unos platos teniendo una escasez de productos. Después de probar, los jueces felicitaban a Ariana y Ana por ser las dos aspirantes que mejores platos habían presentado. Los otros tres delantales negros que se libraban eran Jorge, Bea y Emilio.

De ese modo, la expulsión estaba entre Limin, Yago y Miguel tras haber sido los que peores platos habían presentado en la primera prueba de eliminación. Finalmente, Pepe Rodríguez anunciaba que el primer aspirante en abandonar 'MasterChef 13' es Miguel.

"Me hubiera gustado demostrar lo que sé de cocina, podría haber aprendido mucho con vosotros y estoy muy decepcionado. He intentado dar el 100% pero un error te lleva a irte. Me lo he pasado genial con toda esta gente, son todos maravillosos, me voy contento. Ha sido un mar de emociones con subidas y bajadas y me he dado cuenta de que si me gusta la cocina tengo que seguir por este camino", reconocía Miguel antes de colgar el delantal.