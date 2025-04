Manel Fuentes habla en exclusiva de la salida de Carlos Latre de 'Tu cara me suena 12' y su sustituto

Antena 3 se prepara para el estreno de la duodécima edición de 'Tu cara me suena', el exitoso talent show de imitaciones que regresa este viernes 4 de abril a las 22:00 horas. El programa contará nuevamente con Manel Fuentes de presentador, quien ha estado al frente del formato desde su inicio en 2011, consolidándose como uno de los presentadores más reconocidos de la televisión española. Además de su labor en 'Tu cara me suena', el catalán está inmerso en otros formatos en el grupo, como el concurso '¡Salta!', que combina conocimientos y destreza física. ​

El casting de esta temporada promete sorprender al público con una mezcla de artistas de diferentes ámbitos y generaciones. Entre los concursantes destacan la cantante Ana Guerra; el presentador Bertín Osborne; el querídisimo actor Manu Baqueiro; la cantante y triunfita Gisela Lladó; el humorista Goyo Jiménez; la influencer Esperansa Grasia; y los cantantes Melani García y Mikel Herzog Jr. Esta diversidad de perfiles busca aportar frescura y dinamismo al programa en la nueva edición, ofreciendo imitaciones que van desde artistas nacionales hasta internacionales.

Una de las novedades más significativas de esta temporada es la ausencia de Carlos Latre en el jurado, quien ha sido reemplazado por Florentino Fernández. Latre, tras su fichaje por Mediaset España, dejó su puesto en 'Tu cara me suena' para embarcarse en nuevos proyectos televisivos. Su salida marca el fin de una era en el programa, pero la incorporación de Flo, conocido por su trayectoria en el humor y la televisión, busca mantener el nivel de exigencia y entretenimiento que caracteriza al jurado, completado por Àngel Llàcer, Chenoa y Lolita Flores.

¿Qué nos puede contar Manel Fuentes de esta nueva edición? En El Televisero nos hemos desplazado hasta las instalaciones de Atresmedia para hablar en exclusiva con el presentador de 'Tu cara me suena', a quien le hemos preguntado entre otros temas, sobre el hueco que deja Carlos Latre en el jurado tras 11 ediciones, ya que junto a Llacer, es uno de los históricos del formato junto a Manel también.

Manel Fuentes, duodécima edición ya de 'Tu cara me suena'.

MANEL - Hacemos ediciones para poder estar con vosotros un año más. La ilusión que me hace estar con vosotros... Siempre estoy ahí viéndoos.

¿Has cambiado mucho desde la primera edición de 'Tu cara me suena'?

MANEL - ¿Físicamente? Soy como Jordi Hurtado, no me jodas. No, sí que he cambiado. El año pasado me operaron de una hernia, estaba un poquito más gordito y tal y ahora ya puedo volver a hacer deporte. Piensa que el plató es muy grande y muy exigente, porque no sabemos qué va a pasar muchas veces en medio de una actuación o con alguien. Y yo tengo que mirar de qué punta tiro, dónde está el foco o dónde ponerlo para que el show siga bien enfocado con el público.

¿Hay algún año que tengas como el gusanillo de decir: "Me quito de presentador y quiero ser concursante"? ¿Te lo has planteado alguna vez?

MANEL - No, a mí me fascina ver cómo brilla el elenco que viene y me gusta estar al servicio para justamente saber lo que hay que subrayar en cada uno de ellos. La cosa esta del ego personal está más que pasado. Me apetece más verles, ayudarles y aplaudirles porque el trabajo de cada uno de ellos año tras año es una maravilla. Si lo vierais, fliparíais y te emocionas con ellos. Fuera de antena se termina la gala y te das cuenta de lo que ha pasado en ese alma que finalmente ha conseguido superarse.

¿Qué tiene el casting de este año, para que tú digas: 'Guau, os vais a enamorar'?

MANEL - -Tiene cosas que no había pasado nunca. Es decir, tiene una menor de edad, que cumplirá los 18. Esperansa Grasia, que había trabajado en redes, pero nunca en la tele. Yo creo que eso también es un salto muy bestia para ella. Perfiles como Yenesi, que no está en tantos sitios como deberían y, por tanto, yo creo que es una maravilla que también esté con nosotros, que es súper divertida. Y luego está Bertín, que si nos hubieran dicho hace cinco años que Bertín estaría, no nos lo hubiéramos creído. Por tanto, creo que hay muchas puntas de las que tirar. Gisela, que es íntima de Chenoa...

Va a ser interesante esto, ¿no?

MANEL - Como la puntúen bien, vais a ver cómo se ponen el resto.

Ya pasó con Bustamante el año pasado.

MANEL - Pero Gisela es más amiga. Es como hermana de Chenoa.

¿Cómo está siendo el perfil de Bertín Osborne en 'Tu cara me suena'?

MANEL - Bertín se ha maquillado por primera vez en su vida. Eso es una primicia porque no había pasado nunca. Nunca se había maquillado. Yo creo que trabajar tanto, tanto, tanto, también es algo que le ha sorprendido y que le ha puesto las pilas. Creo que se lo está pasando bien y lo vais a ver.

Sabemos que en la primera gala va a hacer de Omar Montes, pero ver a Bertín de mujer...

MANEL - Solo verle caracterizado ya alucinas. Ya dices: '¿Cómo?'.

¿Cómo ha sido la vuelta de Ángel Llàcer?

MANEL - Muy buena, muy buena. Yo creo que el mérito del programa justamente fue aguantar también el año pasado cuando no lo teníamos, pero tenerle es una gran noticia, con lo cual vamos a aprovecharlo a fondo.

¿Cómo estás viendo al presidente?

MANEL - Bien. En plena forma. Ya sabes que él y yo siempre tenemos nuestras tomas y dacas y no os vamos a privar de que este año también lo veáis y lo disfrutéis, pero es una gran alegría. Tener talento cerca siempre es positivo.

Es la primera edición que no está Carlos Latre. ¿Cómo ha sido la ausencia de él? ¿Cómo la estáis llevando?

MANEL - Bien, yo creo que es una decisión personal y, por tanto, todo el respeto. Y muy feliz de que esté Flo, porque desde 'Crónicas' yo quería coincidir con él formando parte de un programa. Venía como concursante, pero no formaba parte de lo que es en sí la estructura. Entonces, poder venir ya de jurado y tal nos ha permitido reencontrarnos después de mil historias y de muchos años.

¿Cuál es para ti la imitación que ha hecho historia en 'Tu cara me suena'?

MANEL - Mira, hemos grabado cuatro programas de esta edición y creo que hay dos que ya son dos actuaciones míticas de la historia de 'Tu cara me suena'.

¿Y de las anteriores?

MANEL - Yo siempre he dicho, es muy difícil quedarse con una, yo creo que si nos tenemos que quedar con una concursante superior a la media, creo que es Roko, en el sentido de que ha hecho muchas imitaciones muy perfectas. Y creo que seguiría estando en el top 1 de actuaciones, pero luego viene un día Ruth Lorenzo de invitada y te hace a Aretha Franklin y también ese día fue la leche. Pero ya te digo, de estos cuatro programas hay dos por motivos diferentes que para mí ya forman parte de la historia del programa.

Cuando se apagan las luces en esta edición, ¿quién es el concursante o la concursante que te alegre los días?

MANEL - Bueno, con Manu Baqueiro nos conocíamos de antes, somos muy colegas. Con Goyo también nos conocemos y también somos muy colegas y tal, pero luego con Esperansa me río un montón, con Yenesi también, Melani es un amor, lo que pasa es que la pobre se tiene que ir a Valencia, tiene exámenes y quizá hay menos coincidencia ¿no? Pero con cada uno echas un ratillo, puedes comentar con ellos...

Me han dicho ellas dos que Bertín es monologuista detrás de cámaras.

MANEL Sí, sí. Bertín tiene un monólogo sobre una tarde esquiando buenísimo.