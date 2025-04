'La Promesa', avance capítulo lunes 14 de abril: Catalina, en peligro de muerte y una inesperada noticia

Pía vuelve a La Promesa con barro hasta en las cejas y tremendamente afectada tras su hazaña en el cementerio exhumando el cuerpo de Jana. ¿Habrá encontrado las respuestas que buscaba? ¿Habrá podido verificar si Curro está en lo cierto en sus sospechas de que Jana fue envenenada? Lo cierto es que sí.

Curro se queda sorprendido con que la doncella haya acudido al cementerio a desenterrar el cadáver de su hermana por su cuenta cuando inicialmente montó en cólera y vio su propuesta como una locura. Pero lo importante es que Curro tenía razón: Jana fue envenenada. Es la conclusión a la que llega Pía por el color azulado de la piel, de las uñas y de la lengua.

Camino de la locura anda Manuel, pero mantiene la cordura suficiente para pedirle a María Fernández que no se marche de La Promesa. La criada no levanta cabeza, pero las palabras del heredero le convencen para seguir intentándolo y no alejarse de un lugar que le recuerda constantemente a Jana.

Curarse en salud es lo que busca el padre Samuel con Petra: el sacerdote, muy astuto, sigue acercando posturas con el ama de llaves para suavizar su implacable comportamiento contra el servicio y parece que hay frutos.

Fiel a su postura se mantiene Catalina, que no quiere saber nada de Adriano. Sin embargo, la muchacha y el labriego mantienen un desencuentro, el más fuerte hasta ahora, con consecuencias dramáticas para la salud de ella: se pone de parto repentinamente.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 576 del lunes 14 de abril

Catalina ha dado a luz a uno de los bebés, pero se ha quedado inconsciente y es trasladada urgentemente al palacio donde el doctor Ferrer se ve obligado a intervenir. Adriano es la persona que ha traído a la joven Luján al palacio, de donde no se moverá aunque no pueda estar junto a ella.

El médico no tiene buenas noticias y alerta de que la vida de Catalina corre peligro y también la del segundo bebé. Entretanto y de forma inesperada, el joven recibe una noticia que cambiará su vida para siempre. ¿Se enterará por fin de que los gemelos son realmente sus hijos?

Antoñito regresa al refugio y el padre Samuel le pide que reconsidere la relación con su madre. Además, el párroco intenta dar apoyo a la familia en estos difíciles momentos, aunque su ayuda no será bien recibida por todos.