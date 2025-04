El problema del exterior que preocupa a Makoke respecto a su futuro en 'Supervivientes 2025'

No están siendo días fáciles para Makoke en 'Supervivientes 2025', pues más allá del hambre y el agotamiento, hay un asunto del exterior que la mantiene despierta por la noche. La televisiva ha terminado sincerándose con sus compañeros de playa sobre su gran preocupación, además de lanzar un mensaje directo a su prometido Gonzalo que ha hecho saltar todas las alarmas.

Antes de saltar del helicóptero y emprender su deseada aventura en los Cayos Cochinos, la malagueña se encontraba viviendo uno de sus mejores momentos personales tras anunciar su compromiso con Gonzalo, con quién se dará el sí quiero el próximo septiembre. Sin embargo, durante los largos días y noches en las playas de Honduras,a la televisiva le ha invadido una urgente preocupación sobre su matrimonio.

Makoke desvela su gran preocupación sobre su futura boda con Gonzalo: "No sé cómo decírselo"

Entre lágrimas, Makoke ha terminado desahogándose con sus compañeros sobre la larga lista de tareas pendientes de su enlace que ha dejado en España tras sumarse al reality. "Me queda todo por hacer. El vestido lo tengo en la cabeza perfecta, pero me queda decir, quiero esto. No sé todavía con quién", comenzó confesando la concursante visiblemente agobiada.

Tengo el sitio señalado ya para que me reservaran ese día y todavía no sé el tipo de boda que voy a hacer: si es muy íntimo, si no, si tal…", lamentó la malagueña antes de dirigirse a su prometido con un claro mensaje. "Mi problema es que quiero decirle a Gonzalo que tire él hacia adelante pero no sé cómo decírselo", continuó explicando la televisiva.

Sobrepasada por la situación, Makoke recordó a sus compañeros el acuerdo al que llegó con su pareja antes de poner rumbo a Honduras. "Él me dijo, yo te espero a organizarlo todo contigo. Lo hacemos todo juntos y tal, pero yo prefiero que él vaya eligiendo todo, organizando todo, buscando los hoteles para la gente que venga de fuera…", aseguró la antigua azafata. Fue entonces cuando se dirigió a su futuro marido con un recado directo de cara a organizar su día especial.

"Todo lo que organice él está bien decidido"

"Que todo lo que él organice y decida bien decidido está porque si no me va a pillar el toro...", lamentó la televisiva, desvelando también que hará cuando su paso por 'Supervivientes 2025' toque fin. "Me apetece estar en mi casa en Madrid o en Málaga, tranquila con mi novio. No quiero fiesta ni nada. Estar con los míos, comiendo mucho. Cuando llegue quiero estar en casita con una tortilla de patatas, ensaladilla", desveló la malagueña, que se reincorporó a la isla principal tras su primera expulsión hace una semana.