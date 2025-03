Suceso inédito en un estreno de 'Supervivientes': El equipo, obligado a auxiliar a una concursante tras saltar

El estreno de 'Supervivientes 2025' en Telecinco ha dejado una ristra de momentazos como el salto de Samya desde el helicóptero. La joven, que ha reconocido no saber nadar, ha protagonizado uno de los saltos más largos de la edición debido a su temor, aunque más comentada ha sido la manera en la que ha llegado a la isla y es que la joven ha tenido que ser remolcada.

Ya en lo alto del helicóptero, Samya ha compartido su temor: "Estoy fatal, nerviosa, tengo un vértigo que flipas. Me quiero morir, lo estoy llevando fatal". Por su parte, Jorge Javier ha remarcado que la joven no sabe nadar: "Tú no sabes dónde te metes". "Tengo miedo, a ver si va a haber un tiburón", ha compartido la superviviente.

Ante ello, el presentador ha intentado tranquilizarla: "Hay una barca de seguridad por si acaso hay alguna emergencia. No te preocupes, tú tírate y ya veremos chica". En la misma conexión, Jorge Javier tampoco ha evitado lanzarle una pulla al no saber nadar: "Tenías que haber aprendido antes de haber venido al concurso".

Samya, obligada a ser remolcada tras su salto del helicóptero

Tras unos minutos de indecisión Samya ha logrado lanzarse. A pesar de ese gesto, la joven ha tenido que ser remolcada para llegar a la orilla donde aguardaba Laura Madrueño y el resto de sus compañeros. Un gesto que ha llamado la atención del propio Jorge Javier: "Atención porque efectivos de salvamento marítimo de Honduras han acudido a auxiliar a Samya. Ha tragado agua salada y está siendo remolcada por un método de última generación que es la pesca de arrastre".

"Está haciendo una nueva modalidad de ski acuático", ha proseguido ironizando el presentador quien también ha señalado el caluroso recibimiento de sus compañeros: "Le pueden hacer el pasillo como de campeones, por favor". Nada más llegar a la orilla, Samya ha podido compartir sus sensaciones optando por el humor: "Tengo mocos, me he tirado un eructo".