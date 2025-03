Si te enganchaste a 'Adolescencia' en Netflix, tienes que ver estas otras 5 series similares

'Adolescencia' la serie de Jack Thorne y Stephen Graham, es la serie de moda. Todo el mundo esta hablando de ella, incluso Pablo Iglesias ha compartido su opinión sobre el título de Netflix en sus redes sociales. Y no es para menos, porque ya no solo por su virtuosismo técnico (cuatro episodios en cuatro plano secuencia) sino por el tema a tratar, es una serie muy relevante para nuestra actualidad. Una reflexión sobre la adolescencia de hoy en día, sobre las redes sociales y cómo afectan a su forma de relacionarse. Pero también sobre el sistema educativo y el problema social de no saber qué hacer con un menor de edad que ha cometido delitos graves.

A lo largo de sus cuatro episodios profundiza sobre todos estos temas, y ha ayudado a traer muchas reflexiones sobre la mesa. Pero no ha sido la primera ficción en hacerlo porque, en los últimos años, hemos visto varios ejemplos que siguen la misma temática, cambiando el mensaje o la trama, pero manteniéndose casi en la misma línea. Desde la española 'El hijo zurdo' hasta la archiconocida 'Euphoria', todas se caracterizan por mostrarnos las dificultades de la adolescencia... y de los padres y cómo educar a unos niños y niñas que cada vez viven más ajenos de la realidad por culpa de internet.

Honor

Sinopsis: Martín Romero es un juez íntegro y reputado cuya vida cambia por completo cuando su hijo Álex comete un atropello y se da a la fuga. La víctima es miembro de una familia de la mafia y Romero es consciente de que, si trasciende la culpabilidad de Álex, será condenado de un modo u otro. Comenzará entonces un arriesgado plan para protegerlo, que pondrá a prueba todas sus convicciones morales y profesionales con tal de salvar a su hijo.

Esta ficción creada para Atrespleyaer es una miniserie que surge de la adaptación de la israelí 'Kvodo', y que también tuvo una versión con Bryan Cranston como protagonista. Aquí nos encontramos a Darío Grandinetti en el papel principal, dando vida al juez Martín Romero. Y sí, da un recital interpretativo. 'Honor' la conforman ocho episodios que se centran en el padre de Álex, que ha cometido un atropello y fuga. La moralidad de su acción y de lo que tiene que hacer Martín como padre es la base de toda la serie. Una reflexión muy cuidada e intensa sobre lo que significa la paternidad, el sentimiento de culpabilidad, y en definitiva, el honor. A la justicia, a las víctimas y a uno mismo.

¿Hasta dónde llegaríamos para proteger a un ser querido? ¿Mentiríamos a la policía? ¿Cambiaríamos pruebas? ¿Elaboraríamos todo un plan maestro para que no se descubriera la verdad? Con un planteamiento similar a 'Adolescencia', pero centrándose más en cómo lo vive el padre... y nunca buscando ser realista o un ejemplo a seguir.

Plataforma: Atresplayer

Por trece razones

Sinopsis: El adolescente Clay Jensen vuelve un día a casa después del colegio y encuentra una misteriosa caja con su nombre. Dentro descubre una cinta grabada por Hannah Baker, una compañera de clase por la que sentía algo especial y que se suicidó tan solo dos semanas atrás. En la cinta, Hannah cuenta que hay trece razones por las que ha decidido quitarse la vida. ¿Será Clay una de ellas? Si lo escucha, tendrá oportunidad de conocer cada motivo de su lista.

Esta serie de Netflix, creada por Brian Yorkey, revolucionó el streaming en 2017. Sobre todo por la crudeza con la que hablaba sobre el suicido (hubo un sinfín de quejas que protestaban diciendo que la ficción lo romantizaba) y por cómo iba desenvolviendo toda la trama. Es verdad que el resto de temporadas no están a la altura de esta primera, y que también es un buen retrato de la adolescencia, aunque más centrada en Estados Unidos. "Una de las cosas que consigue la ficción es hacer hablar a la gente de temas que son reales pero que no se tratan. Si alguien está sufriendo puede hablar de los personajes que se encuentran en esa misma situación y quizá, a raíz de eso, puede empezar a contar lo que le pasa". Y esa reflexión de su creador en el medio 20 Minutos define la serie a la perfección. Un título que lanzó las carreras tanto de Dylan Minette como Brandon Flynn o Katherine Langford.

Plataforma: Netflix

Euphoria

Sinopsis: Rue es una joven de 17 años que vuelve de rehabilitación sin intención de mantenerse sobria. En una fiesta antes del comienzo del curso conoce a Jules, una chica recién llegada a la ciudad...

'Euphoria' es una reflexión sobre la adolescencia a través de un grupo de estudiantes de instituto que tienen que hacer frente a temas recurrentes de su edad como las drogas, el sexo, la violencia, los problemas de identidad, los traumas, las redes sociales, el amor y la amistad. A veces se pasa de rosca (en gran parte por culpa de su creador Sam Levinson), pero visualmente es increíble. Y sí, nos hace hablar sobre los problemas del consentimiento, las drogas y el alcohol a edades demasiado tempranas, la homofobia o el porno actual en internet. Lástima que todo lo que ha habido alrededor de su creador haya empañado una serie valiente y atrevida... aunque muchas veces meta la pata. Zendaya está inmensa, al igual que Sydney Sweeney, Hunter Schafer o Jacob Elordi.

Plataforma: MAX

El hijo zurdo

Sinopsis: Lola es una madre de clase acomodada con dos hijos, que asiste a la deriva del menor de ellos, Lorenzo, hacia las oscuridades de un grupo radical. La historia sigue la huella de la actualidad más incómoda, y abunda, al narrar el conflicto de Lola, en la maternidad temprana y el antiguo estigma de ser zurdo. En el intento por comprender y recuperar a su hijo, Lola se relacionará con Maru, madre de diferente clase social que vive una situación similar a la suya.

Adaptación de la novela homónima de la escritora Rosario Izquierdo. Ya desde los primeros minutos de 'El hijo zurdo', sabemos que estamos ante una serie diferente. Ese realismo de nuestro cine llevado a la máxima potencia. Una ficción de silencios, de miradas, y reflexiones. Vuelve a ponerse en el foco en este caso a la madre de un hijo que trata de entenderle por todos los medios. Ha perdido la capacidad de comunicarse con él. Su hijo pequeño ya no existe. Ambos tienen que vivir con esa nueva realidad, y el dolor es tan profundo que es muy difícil de sortear. María León se pone en la piel de Lola, y como madre luchadora lleva la serie a sus espaldas, acompañada por un soberbio Hugo Wezel. En esta serie vemos otro de los temas recurrentes de 'Adolescencia': la culpabilidad de los padres.

Y en este caso la madre se culpa, y se pregunta cómo ha podido educar a un hijo así. ¿En qué ha fallado? ¿Qué podría o debería haber hecho de otra forma? Preguntas que rondan continuamente a lo largo de seis episodios que se toman su tiempo, de cocción lenta.

Plataforma: Movistar Plus+

Defender a Jacob

Sinopsis: La vida de una familia cambia drásticamente cuando el hijo es acusado de asesinar a un compañero de clase.

Basada en la novela de William Landay, 'Defender a Jacob' tiene a Chris Evans como protagonista. Muy similar de premisa a 'Adolescencia', pero esta se centra más en el drama judicial y en las consecuencias que enfrenta la familia ante la acusación. "Me interesaba mucho hacer sentir al espectador la experiencia que tienen los padres. Al final, lo que importa es lo que Andy y Laurie creen que su hijo pudo o no haber hecho", explicó su creador Mark Bomback en una entrevista para Variety. En esta serie de Apple se explora el sentimiento de culpa, la dificultad de la situación para unos padres que creen no conocer a su hijo... y se juega con el espectador para que saque sus propias conclusiones.

Plataforma: Apple TV+