Los padres de Montoya destapan en 'De Viernes' el precio que están pagando por 'La Isla de las Tentaciones'

José Carlos Montoya ha sido, sin duda, el concursante estrella de la octava edición de 'La isla de las tentaciones'. Su paso por el reality de Telecinco le ha convertido en uno de los personajes televisivos del momento. Su fama incluso a traspasado fronteras, llegando hasta la televisión norteamericana, donde comentaron su reacción a la infidelidad de su novia Anita con Manuel.

Sobre este fenómeno viral en que se ha convertido Montoya hablaron en '¡De viernes!' las dos personas que más le conocen y le quieren, sus padres Luisa y Juan Carlos. "Ha sido todo una noria de emociones. Muchas cosas juntas a la vez… tremendo", reconocían nada más pisar el plató de Telecinco. Y si hay una región española donde más se han alegrado de su éxito, esa es Utrera, su pueblo, donde ha creado una auténtica revolución. "No podemos ni salir a la calle", aseguran sobre el precio a pagar por el éxito de su hijo.

Uno de los temas donde más se sinceraron los padres de Montoya fue sobre la relación de su hijo con Anita. Luisa y José Carlos desvelan que el sevillano sigue sin poder ver las imágenes del programa: "Lo pasó muy mal y sigue pasándolo muy mal".

Además, sin pelos en la lengua, revelaron lo que sintieron al ver la infidelidad de su nuera con Manuel: "Él entró muy enamorado, por supuesto que nos ha dolido mucho ver a Anita con Manuel, teniendo esa relación tan estrecha que ha tenido en la isla. Él no ha podido entenderlo ni ha podido soportarlo".

Aunque Luisa va más allá: "Yo antes decía que ellos fueron a la isla muy enamorados, pero después de ver lo que he visto… creo que el único que estaba enamorado era él". Además, ambos aseguran que nunca han visto a Montoya sufrir de una manera tan descarnada como en la isla, y no entienden que Anita haya tenido relaciones sexuales tan rápidamente con Manuel. "Él no entendía nada y, a día de hoy, no lo entiende. Él es muy sentimental, pero claro, lo que le ha pasado, no lo ha pasado antes. Cuando vino de la isla nos dijo que lo íbamos a pasar mal", reconocen sus padres.

Luisa y José Carlos también tienen unas palabras sobre Gabriela, la tentadora de su hijo. "Gabriela ha hecho un papel con él estupendo porque ha estado continuamente apoyándolo, escuchándolo… y él no paraba de hablar de su pareja. Yo creo que él daba esa relación ya tan rota y ha dicho que ya…", explica Luisa. Por su parte, su marido lamenta que haya habido tantas faltas de respeto por parte de su nuera: "Veo esa forma de hablar de esa mujer (Anita) y he visto faltas de respeto tremendas". Además, reconocen que solo han visto una vez a la catalana ya que mantenían una relación a distancia, puesto que él es de Sevilla y ella de Barcelona.