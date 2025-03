La vida actual de Manuel Feijóo: de ser Luismi en 'Compañeros' al giro de 180 grados en su carrera

'Compañeros' es, sin duda, una de las series juveniles más importantes de la historia de nuestra televisión. La ficción de Antena 3 tuvo 9 temporadas y 121 episodios, y alcanzó grandes picos de audiencia entre los años 1998 y 2002. Su temporada seis llegó hasta los 5 millones de espectadores y una cuota de pantalla de más del 30%. Un auténtico éxito entre el público juvenil que convirtió a sus personajes en auténticas estrellas. ¿Quién no se acuerda de Quimi (Antonio Hortelano), Valle (Eva Santolaria), César (Julián González) o Luismi (Manuel Feijóo)?

'Compañeros' trataba temas tabú para la época como las drogas o el embarazo juvenil, pero desde la perspectiva de unos adolescentes que querían comerse el mundo. Y su contraste con los profesores era lo que le daba el extra necesario. Grandes intérpretes pasaron por los pasillos del Colegio Azcona: Miguel Rellán, Beatriz Carvajal, Francis Lorenzo... incluso Concha Velasco. Una ficción que revolucionó todo y que sirvió de base para otras que vendrían después, como 'Física o Química'.

Entre sus protagonistas, destacaba Luismi, al que daba vida Manuel Feijóo, un joven intérprete perteneciente a dos de las sagas familiares más famosas de nuestro país. Por una parte, los Feijóo, una de las principales familias del circo en España. Y, por otro lado, los Aragón. Sí, los mismos de los Payasos de la Tele. Es decir, es nieto de Miliki, hijo de Rita Irasema y sobrino de Emilio Aragón. Un nepo baby en toda regla. A comienzo de los noventa, con solo trece años, interviene de forma esporádica en los programas infantiles de televisión 'La merienda' (1990), 'La Guardería' (1990) y 'Superguay' (1991). Todos ellos de la mano de Miliki y Rita Irasema.

Tras su paso por estos programas de entretenimiento, empezó a desarrollar su faceta como guionista a los 19 años en la serie de 'Menudo es mi padre', protagonizad por El Fary. Y, poco después, llegaría su gran oportunidad: 'Compañeros'. En la ficción de Antena 3 no solo dio vida a Luismi, uno de los alumnos del colegio Azcona que tenía ínfulas de prestidigitador. Sino también como co-guionista de la serie. "No me considero un juguete roto, pero tuve que renovarme porque nadie me daba trabajo", contó en una entrevista para eCartelera sobre su carrera tras terminar 'Compañeros'.

Manuel Feijóo: de su carrera de actor en 'Compañeros' a dar charlas motivacionales

'Compañeros', una de las series de nuestra vida. / ANTENA 3

Y es que la ficción de Antena 3 se convirtió en un auténtico éxito. Toda España conocida a sus alumnos protagonistas. "A veces da la sensación de 'sales en la tele, luego existes', pero este oficio tiene otras muchas cosas. Estás en el teatro, eres guionista...", comentó en Fórmula TV. "La profesión es muy cruel […]. Qué locura de sector en el que trabajar bien está penalizado". Y quizá por eso, Manuel Feijóo haya estado un poco más apartado del mundo audiovisual en los últimos años. Porque ha dado un giro a su carrera y, tras especializarse en monólogos cómicos en su etapa en 'La gran evasión' (hizo más de 450 shows), pasó a dar charlas motivacionales.

'La vida es como un circo', 'Descubre ese súper poder llamado humor', 'Cómo arruinar una buena presentación' o 'Toda aventura comienza con un 'sí'" son varias de estas charlas. En ellas busca enseñar buenas técnicas de comunicación. En esta última se centra en revisar el éxito de su familia en el circo. "Gaby, Fofó y Miliki no fueron solo un trío de payasos... sino un Business Case único en su género. No existe una marca de payasos en España e Hispanoamérica que alcanzara el éxito como lo hicieron ellos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué teclas "tocaron" que hicieron posible que ellos, tres profesionales freelance de un sector absolutamente outsider, terminaran sus carreras con más de 70 premios internacionales?". Así presenta la charla para todos los que quieran participar.

Además tiene el videopódcast 'Hablando bonito', dedicado a "hablar bién, ni más ni menos". En cada programa trae un invitado para enseñar cómo hablar para entretener, divertir, comunicar y educar.